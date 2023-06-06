2 مليار ريال.. قيمة عقد كريم بنزيما مع اتحاد جدة في ثلاث سنوات

نشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، قيمة عقد كريم بنزيما مع نادي اتحاد جدة السعودي بعد التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسوف يحصل كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق، في خلال 3 سنوات على 2 مليار و 400 مليون ريال، بعد توقيعه الرسمي اليوم مع اتحاد جدة

وسيكون عقد كريم بنزيما مع نادي اتحاد جدة السعودي موزع كالآتي:

السنة الأولى: 800 مليون ريال

السنة الثانية: 800 مليون ريال

السنة الثالثة: 800 مليون ريال



وكان نادي اتحاد جدة السعودي، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر قادما من صفوف نظيره نادي ريال مدريد الإسباني.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع نادي اتحاد جدة السعودي في فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2026.

ويضم اتحاد جدة السعودي لاعبا منتخبنا الوطني أحمد حجازي وطارق حامد.

وتوّج اتحاد جدة هذا الموسم رسميًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم على حساب نظيره فريق النصر، ليضمن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية نهاية هذا العام.