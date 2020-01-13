2 مليار جهاز مبيعات متوقعة لشركة أبل الأمريكية للإكترونيات

منذ طرح أول هاتف فى 2007 وحتى سبتمبر المقبل

تتوقع شركة أبل الأمريكية للإلكترونيات أن يقترب إجمالى مبيعاتها من هواتف آيفون إلى جهاز على مدار 13 سنة، منذ أن طرحت أول جهاز لها للبيع فى 9 يناير2007 وحتى 28 سبتمبر المقبل (موعد انتهاء سنتها المالية الحالية).

ورغم ذلك هبطت إيرادت “أبل” من مبيعات آيفون بحوالى %14 خلال السنة الماضية لتنزل إلى 142 مليار دولار ولكنها حققت نموا فى أنشطة أخرى مثل “آى باد” بارتفاع %16 ومنتجات وإكسسوارات أخرى مثل الساعات الفاخرة والسماعات بزيادة %41 وخدمات بأكثر من 16 %.

وذكرت شبكة “CNBC “ الأمريكية أن انتعاش مبيعات “أبل” التى تتخذ من مدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا مقرا لها خلال العام الماضى ساعد على ارتفاع أسعار أسهم الشركة بنسبة 89 % ليتجاوز سعر السهم 293 دولارا لترتفع قيمتها السوقية إلى 1.3 تريليون دولار لتصبح أغنى شركة خاصة فى العالم وتتفوق بحوالى ثلاث مرات على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P الذى صعد 29 %.

وتملك شركة “أبل” عدة تطبيقات منها وحدة “أبل” ستورز للتسوق التى بلغت مبيعاتها فى يوم رأس السنة فقط 386 مليون دولار بزيادة 20 % عن مبيعات أول يناير 2019 بينما سجلت فى الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضى 1.42 مليار دولار بارتفاع 16 % عن الفترة نفسها من عام 2018 ليصل إجمالى مبيعاتها خلال العام الماضى إلى أكثر من 50 مليار دولار لتسبق شركة سيسكو وتأتى مباشرة وراء بنك مورجان ستانلى، وتحتل المركز 64 فى قائمة مجلة “فورتشن” لأفضل 500 شركة أمريكية.

وتتوقع لورا مارتين محللة الأسواق المالية العالمية بشركة نيدهام البحثية أن تواصل “أبل” انتعاشها هذا العام أيضا ولاسيما أن عملاءها يضمون أغنى 900 مليون مستهلك فى العالم، علاوة على أنها ستطرح خلال الشهور المقبلة أجهزة آيفون الجديدة المزودة بشبكات الجيل الخامس بعد أن حققت مبيعات قياسية من أجهزة آيفون 11 التى طرحتها فى سبتمبر الماضى خصوصا فى الصين.

وأعلنت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CAICT” أحد المراكز البحثية التابعة لحكومة بكين أن مبيعات “آيفون” التى تنتجه “أبل” قفزت فى الصين – أكبر سوق لاستهلاك الأجهزة الإلكترونية فى العالم – بحوالى 18.7 % خلال ديسمبر الماضى لتتجاوز 3.18 مليون وحدة مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2018 لتنضم لكبرى شركات الموبايلات العالمية مثل “هواوى” الصينة و”جوجل” الأمريكية.

وأضافت “أبل” أكثر من 500 مليار دولار لقيمتها السوقية بفضل انتعاش مبيعات منتجاتها ودخولها مجال القنوات التليفزيونية بتطبيق “Apple TV+ “ خلال العام الماضى الذى حققت فيه أيضا إيرادات مرتفعة من الإعلانات الأونلاين والتى بلغت قيمتها حوالى 120 مليار دولار لتقود مكاسب القيمة السوقية لأكبر 10 شركات تكنولوجية عالمية، ومنها “مايكروسوفت” و”جوجل” و”فيسبوك” بنحو تريليونى دولار لتسجل أفضل عام فى تاريخها، ليصل إجمالى القيمة السوقية لهذه الشركات حوالى 6.6 تريليون دولار.

ومن الشركات العالمية التى قفزت أسعار أسهمها العام الماضى “مايكروسوفت” الأمريكية التى ابتكرت برنامج التشغيل “ويندوز” الذى ينتشر فى معظم دول العالم بأكثر من 57 % مع توسعها فى أنشطة الحوسبة السحابية لترتفع قيمتها السوقية بحوالى 408 مليارات دولار لتصل إلى 1.19 تريليون دولار.

وارتفعت أسعار أسهم “جوجل” أكبر محرك بحثى فى العالم 30 % أو ما يعادل 214 مليار دولار بنهاية عام 2019 مع دخولها مجالات مبتكرة مثل الذكاء الصناعى والسيارات ذاتية القيادة لتقترب قيمتها فى السوق من 934 مليار دولار.

وزادت أسعار أسهم “فيسبوك” صاحبة أكبر مواقع تواصل اجتماعى فى العالم بنسبة 53 % أو 213 مليار دولار لتصل قيمتها السوقية إلى 587 مليار دولار بفضل تحقيق المزيد من الإيرادات خلال العام الماضى مع اجتذاب مستخدمين جدد لمنصاتها وخدماتها مثل “واتساب” و”إنستجرام”.

وكسبت أسعار أسهم شركة “أمازون” الأمريكية مشغلة أكبر مواقع تجارة أونلاين فى العالم أكثر من %19 أو 150 مليار دولار العام الماضى مع انتعاش المبيعات الإلكترونية العالمية لترتفع قيمتها السوقية إلى 887 مليار دولار بفضل نموها القوى بالحوسبة السحابية.

وحققت شركتا “فيزا” و”ماستركارد” الأمريكيتين مكاسب خلال عام 2019 بنحو115 مليار دولار لتبلغ قيمتها 418 مليار دولار، و106 مليارات دولار لتصل قيمتها السوقية لأكثر من 323 مليار دولار على التوالى، بينما أضافت شركة ديزنى للترفيه والتسلية 100 مليار دولار لتبلغ قيمتها السوقية 236 مليار دولار بفضل نشاط “ Disney+” لعرض الفيديوهات والأفلام والبرامج العالمية الذى غزت به القنوات الفضائية التليفزيونية.