2 مليار جنيه مستحقات جمارك وغرامات تهريب فى 4 أشهر

مها أبوودنكشف تقرير تلقاه عمرو الجارحى وزير المالية من مصلحة الجمارك عن إجمالى عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يناير 2018 وحتى نهاية أبريل 2018، والتي بلغ عددها 8 آلاف و92 محضرا بقيمة مليار و327 مليون جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار و180

مها أبوودن

كشف تقرير تلقاه عمرو الجارحى وزير المالية من مصلحة الجمارك عن إجمالى عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يناير 2018 وحتى نهاية أبريل 2018، والتي بلغ عددها 8 آلاف و92 محضرا بقيمة مليار و327 مليون جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار و180 مليون جنيه.

وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها تشمل 23 محضرا تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 278 مليون جنيه، بالإضافة إلى 53 محضرا تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت قيمة مستحقاتها مليار و48 مليونا، وكذلك عدد 5 آلاف و782 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو102 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 18 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 21مليون و854 ألف جنيه، بالإضافة إلى 12 محضرا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 39 مليون و571 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضًا 688 محضرا تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها بنحو 3 ملايين و944 ألف جنيه و5 محاضر لتهريب الألعاب النارية التى بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 13 مليونا و865 ألف جنيه.

وأشار التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 56 محضر اتتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 47 مليون جنيه و543 ألف جنيه، بالإضافة إلى 9 محاضر تتعلق بالخمور تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 27مليونا و119 ألف جنيه وكذلك عدد 242 محضرا تتعلق بالسجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 70 مليونا و622 ألف جنيه.

وقال جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك بان التقرير يتضمن تحرير11 محضرا لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 406 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 666 محضر إثبات حالة وفرق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 53 مليون و209 آلاف جنيه، وكذلك محضر أقمشة واحد بلغ قيمة مستحقاته نحو 608 آلاف جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 312 محضرا لأصناف متنوعة مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 147 مليونا و308 ألف جنيه وكذلك 17 محضرا لتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية، وبلغت قيمة مستحقاتها 6 ملايين و833 ألف جنيه بالإضافة إلى 25 محضر أجهزة ومستلزمات طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 3 ملايين و674 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 227 محضرا تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ قيمة مستحقاتها 229 مليون جنيه بالإضافة إلى 10 محاضر مشغولات ذهبية وفضية وتبلغ قيمة مستحقاتها 350 ألف جنيه وكذلك 52 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 137 مليونا و635 ألفا.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 520 محضرا عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 889 ألف جنيه وكذلك 6محاضر تهريب سيارات وقطع غيار وبلغ قيمة المستحقات نحو 6 ملايين و379 ألف جنيه.

واضاف جمال عبد العظيم أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع اية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة فى هذا المجال.