2 مليار جنيه محفظة «تمويلى» للمشروعات «متناهية الصغر» خلال 2022

بلغت محفظة تمويلات شركة «تمويلى» للمشروعات متناهية الصغر 2 مليارجنيه خلال العام الحالى.

قال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة إنها تدرس إصدار سندات توريق خلال العام المقبل، مشيرا إلى مفاوضات حاليا مع مجموعة من الجهات للحصول على تمويلات جديدة.

وأشارإلى اقتناص القطاع التجارى النسبة الأكبر من محفظة «تمويلى» بنسبة %70 تلاه «الخدمى» بنحو %18 ثم «الصناعى» %10 وأخيرا «الزراعى» %2.

وتطرق «خورشيد» إلى أبرز المنتجات التى طرحتها «تمويلى» فى 2022 ومنها «كارت الصحة »والذى يتيح حزمة مزايا لعملاء الشركة منها خصومات فورية لدى العديد من مقدمى الخدمات الطبية سواء معامل تحاليل أو مستشفيات أو مراكز أشعة، إلى جانب رقمنة التاريخ المرضى وسرعة التشخيص.

وشركة «تمويلى» للمشروعات متناهية الصغر هى مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2018 برأس مال مصدر بقيمة 75 مليون جنيه ويساهم فى رأسمالها تحالف مكون من ثلاث شركات هى «إن آى كابيتال» القابضة للاستثمار، و«أيادى» للاستثمار والتنمية، و«البريد» للاستثمار. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، كشفت سابقا عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهى الصغر إلى 32.95 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو الماضى، مقابل 22.55 مليار خلال الشهر نفسه من 2021 كما ارتفعت أعداد المستفيدين إلى 3.8 مليون فى نهاية يونيو 2022 مقارنة مع 3.3 مليون خلال الشهر ذاته من العام الماضى.