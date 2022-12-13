2 مليار جنيه ضختها «الباتروس» فى السوق المحلية خلال 2022

قال كامل أبو على، رئيس مجموعة «بيك الباتروس» للفنادق والمنتجعات السياحية، إنها ضخت استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الجارى، بغرض دعم خطتها التوسعية فى السوق المصرية.

وأضاف أبوعلى – فى تصريحات لـ«المال» – أن المجموعة افتتحت 4 فنادق جديدة فى عام 2022 وهى «الباتروس بلو سبأ» بالغردقة سعة 318 غرفة وجناحا كأول منتجع صحى متكامل فى المنطقة، و«لاجونا فيستا» فى شرم الشيخ بطاقة 549 غرفة، و«رويال جراند» بسعة 353 غرفة.

وتابع: «تم أيضا افتتاح »مدينة نيفرلاند« خلال الشهر الجارى، والتى تُعتبر أكبر مشروع ترفيهى فى الشرق الأوسط – على حد وصفه – وتضم نحو 1549 غرفة وجناحا وتستوعب نحو 6 آلاف فرد، متوقعا أن تحقق طفرة فى مدينة الغردقة لتصبح مقصدًا للعائلات».

يذكر أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، افتتحا منذ أيام، مدينة نيفرلاند.

وقال الوزير إن المشروع يتواكب مع خطة الوزارة التى تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بواقع 30 مليونا سنويًا وهو ما يحتاج للوصول بعدد الغرف الفندقية لنحو 500 ألف بدلا من 211 ألفاً حاليًا.

وأكد «أبو على» أن «نيفرلاند» تعتبر من أهم استثمارات المجموعة خلال العام الحالى، مشيرا إلى أنه يتم الترويج للغردقة كمقصد سياحى عالمى متكامل الخدمات.

ولفت إلى أن «الباتروس» تمتلك وتدير نحو 26 فندقًا ومنتجعا فى مصر بواقع 14 ألف غرفة، فضلًا عن 3 فنادق بطاقة 1000 غرفة فى المغرب.

وأوضح أنه من المقرر افتتاح فندق جديد تابع للمجموعة فى مرسى علم خلال مارس 2023، على مساحة 700 ألف متر بسعة 1000 غرفة، وأكد أنها تستهدف جذب نحو 1.1 مليون سائح إلى المقصد المصرى، مع نهاية العام الجارى، مقابل 917 ألفا خلال 2021.