2 مليار جنيه تكلفة إنشاء فرع جامعة الأزهر فى دمياط

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن التكلفة الإجمالية لفرع جامعة الأزهر المزمع إنشاؤه فى محافظة دمياط تبلغ 2 مليار جنيه.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خصصت قطعة أرض مساحتها 135 فدانًا لتدشين الفرع قبل عامين.

مصادر لـ«المال»: تدشين «الصيدلة» و«الأسنان بنات» و«الهندسة» و«الشريعة» حتى الآن

وقالت المصادر لـ«المال» إن الفرع يشمل بناء 26 كلية، تم الانتهاء من تنفيذ 4 منها هى «الصيدلة، والأسنان بنات، والهندسة، والشريعة»، وجار البدء حاليًا فى إنشاء كلية الزراعة، لافتة إلى أن ذلك يوفر الوقت والمجهود على طلاب منطقة الدلتا.

وأوضحت أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء جميع كليات الجامعة خلال العامين المقبلين، لافتة إلى أنه سبق تدشين الكليات الأربع خلال شهر واحد فقط، بسبب تكثيف عمليات البناء، بمشاركة العديد من رجال الأعمال والمجتمع المدني.

وأكدت المصادر أن اللجنة التأسيسية لفرع الجامعة فى دمياط خصصت جزءًا من مساحة الأرض لإنشاء مركز طبى خدمى يضم أجهزة حديثة ومستشفى متكاملًا ومدرسة للتمريض لخدمة الطلاب من مختلف المحافظات، وكذلك الدول الخارجية التى ترسل الوافدين للدراسة فى الأزهر.

وتابعت أن جامعة الأزهر لا تدخل فى إنشاءات فروع جامعات جديدة، لكنها تتولى عمليات التشطيب بعد الانتهاء من التنفيذ، لافتة إلى وجود مساهمات كبيرة جدًا من رجال الأعمال والمجتمع المدنى فى دمياط وضواحيها فى تكلفة بناء الكليات.

فى سياق متصل، قال الدكتور راشد محمد راشد، عميد طب بنين دمياط، رئيس اللجنة التأسيسية لإنشاء الجامعة، لـ«المال»، إنه من المتوقع الحصول على موافقة لإنشاء كلية للذكاء الاصطناعي، لتكون الأولى من نوعها على مستوى كليات الأزهر.

اللجنة التأسيسة: نتوقع استقبال «50 – 70» ألف طالب مع بدء التشغيل

وأشار إلى أنه جار الحصول أيضًا على موافقة لتدشين كلية هندسة بحرية، نظرًا لوجود ميناء بالمحافظة، وتتجه الدولة لزيادة مساحات وعدد الأرصفة به، ما يدعم إتاحة فرص عمل للخريجين، متوقعًا استقبال من 50 إلى 70 ألف طالب، بعد إنشاء فرع الجامعة بالكامل.

يشار إلى أن أهالى محافظة دمياط أطلقوا مبادرة شعبية مؤخراً، من أجل المشاركة فى المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية بجامعة الأزهر فرع دمياط، ولاقت إقبالًا كبيرًا للتبرع.

مصادر لـ«المال»: تدشين «الصيدلة» و«الأسنان بنات» و«الهندسة» و«الشريعة» حتى الآن