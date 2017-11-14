2 مليار جنيه القروض السنوية لرجال أعمال الإسكندرية

❏ إطلاق مؤسسة أعمال لتكون ذراع الجمعية للتنمية المجتمعية

❏ رصد 10 ملايين جنيه لإنشاء ورش «غيط العنب» وإنتظار تسلم الأرض

❐ معرض فى سموحة لعرض منتجات العملاء بالمجان

❐ استهداف تحويل 20 ألف شركة من الصناعات الصغيرة للقطاع الرسمي بحلول 2020

❐ إنشاء صندوق «تكافل» يغطى العميل فى حالة العجز الكامل أو الجزئى معتز محمود قال المهندس محمد صبرى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن إجمالى القروض السنوية التى ستمنحها الجمعية لعملائها، عبر مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية خلال عام 2018 سيتخطى ملياري جنيه . وأضاف – فى حواره لـ « المال » – أن الجمعية منحت قروضا خلال شهر أكتوبر الماضى بقيمة 190 مليون جنيه، لنحو 350 ألف عميل. وأوضح أن إجمالى المحفظة الائتمانية للجمعية فى السوق 950 مليون جنيه، لافتاً إلى أنها تتعامل مع 1.25 مليون عميل، فى سبع محافظات. وأشار إلى أن 40 % من عملاء الجمعية من الشباب، و أنها أصدرت 3.25 مليون قرض حتى الآن. وكشف عن أن إجمالى قروض الجمعية، عبر مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، منذ تأسيسه قبل أكثر من 20 عاما، بلغ 9.5 مليار جنيه، ووفر 600 ألف فرصة عمل، لافتاً إلى أن تكلفة فرصة العمل في القطاع الحكومى 120 ألف جنيه، تنخفض إلى 75 ألفا فى القطاع الخاص. وأوضح أن الجمعية لديها منتجات تمويلية متعددة، أبرزها تمويل المنشآت الصغيرة والحرفية والتجارية والخدمية والزراعية، و«بشاير الخير»، والذى يركز على المناطق الفقيرة فى الريف أو الحضر، لمساعدة المرأة على بدء نشاط جديد أو التوسع فى نشاط قائم من خلال التمويل متناهى الصغر. ولفت إلى أن برنامج إقراض المشروعات الصغيرة و الحرفية، يهدف إلى تنمية و تطوير المنشآت الصغيرة و متناهية الصغر القائمة، و المعاونة فى رفع مستوى الدخل لأصحابها و العاملين معهم، و تحويل هذه المنشآت من القطاع غير الرسمى إلى الرسمى و خلق فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة. وتتراوح قيمة القروض من0 1 آلاف -100 ألف جنيه، والتقسيط من 4- 24 شهرا، و يمتد حتى 48 شهرا للمركبات. وتضع الجمعية متطلبات القروض بشكل متدرج، وفقاً لقيمة القرض، و تبدأ ببطاقة الرقم القومى، وعقد الملكية أو الإيجار للمبالغ التى تقل عن 7500 جنيه، و تشترط الإلمام بالقراءة والكتابة للمبالغ الأكبر. كما تشترط على العملاء الراغبين فى اقتراض أكثر من 10 آلاف جنيه، تقديم البطاقة الضريبية أيضا، وفى حال زيادته عن 12.5 ألف جنيه، يشترط الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية. وفى حالة طلب أكثر من 15 ألف جنيه، يشترط أيضا فتح حساب بأحد البنوك، و يلزم تقديم مركز مالي، ومركز ضريبي فى للقروض الأكثر من 20 ألف جنيه. وأشار إلى أن الجمعية لديها مكتبة للصناع الصغار والحرفيين، وتوفر معرضا فى سموحة لعرض منتجاتهم من دون مقابل. ولفت إلى أن الجمعية توفر أيضاً المساهمة بالكارت الصحى لعملائها، للحصول على بعض الخصومات الخاصة عند إجراء الأشعة أو بعض العمليات الجراحية. وأضاف أن الجمعية تسعى إلى توفير 50 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020، و محو أمية 20 ألف شخص، و تحويل 20 ألف شركة من الصناعات الصغيرة من القطاع غير الرسمي، إلى الرسمي. وكشف عن إنشاء صندوق تكافل يغطى للعميل أكثر من خدمة فى حالة حدوث عجز كامل أو جزئى. وأشار «صبرى» إلى أنه فى حال سداد العميل جزء من القرض، ثم وفاته يقوم صندوق التكافل برد المبلغ المسدد لعائلته، والحصول على الباقى من القرض من شركة التأمين. و قال إن منح القروض لا يقتصر على الإسكندرية فقط، بل يمتد إلى سبع محافظات أخرى منها البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية، ويعمل فى المشروع نحو 1800 أخصائي على دراية بمشكلات تلك المحافظات، ويمكن الاستفادة من خبراتهم. ولفت إلى أن الجمعية لديها مستويات متعددة من الإقراض، ولديها برنامج موجه للمرأة المعيلة. وتابع: « يقوم البرنامج على منح قروض جماعية لخمس سيدات بصورة البطاقة، ويتم الصرف خلال 48 ساعة، مؤكدا أن لدى الجمعية نماذج ناجحة فى هذا المجال». وفى مجال التنمية المجتمعية، أطلقت جمعية رجال أعمال الإسكندرية «مؤسسة أعمال » كمؤسسة متخصصة موجهة لأعمال الخير والتنمية المجتمعية. وكشف أن «مؤسسة أعمال» تم ضم بعض لجان الجمعية إليها، مثل لجنة الزكاة ولجنة التنمية المجتمعية وخدمات المجتمع. وأضاف أنه تم إطلاق «مؤسسة أعمال» لتكون ذراع الجمعية لممارسة أعمال التنمية المجتمعية، لافتاً إلى أن جميع الأنشطة التى تمارسها تلك اللجنة، تتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى. وأشار إلى أن الجمعية تستهدف المشاركة فى المرحلة الثانية من مشروع «بشاير الخير» بمنطقة غيط العنب، عبر إقامة 20 ورشة صناعية يتم تأجيرها للخريجين من مركز التدريب. وأكد أنه يمكن لأكثر من فرد الاشتراك فى تأجير الورشة الواحدة، لافتاً إلى أنه سيتم البدء فى تلك الورش بالتعاون مع القوات المسلحة، كاشفا عن رصدت 10 ملايين جنيه لهذا المشروع ونحن فى انتظار تسلم الأرض من القوات المسلحة. وأوضح أن الجمعية تخطط لعمل ساحة تدريبية بمساحة ثلاث آلاف متر مربع، لتدريب السائقين على قيادة المعدات الثقيلة وصيانتها، مثل الحفارات واللوادر والأوناش، بالتعاون مع ممثلى الشركات العالمية لتوفير معدات التدريب. و أشار إلى أنه سيتم التجهيز لهذا التدريب بالتعاون مع إدارة مرور الإسكندرية لاستخراج تراخيص للسائقين المتدربين، موضحا أن التدريب على تشغيل المعدات الثقيلة لا يتوافر فى مصر إلا فى أماكن محدودة جداً، رغم حاجة السوق إليه. ولفت إلى أن الجمعية شاركت فى مشروع «بشائر الخير 1»، بمركز التدريب الذى بلغت تكلفته 25 مليون جنيه، بخلاف قيمة الأرض و التدريب والتجهيزات وبرامج رفع كفاءة المتدربين. وقال إنها تسعى إلى زيادة عدد أعضاء وحدة «مواطنة الشركات» التى دشنتها منذ أشهر لتصل إلى 150 شركة بحلول نهاية 2018. وكشف «صبرى » أن الجمعية قررت تدشين وحدة مواطنة الشركات لتساعد الشركات على توجيه مخصصاتها للتنمية المجتمعية للفئات ذات الأولوية، لافتا إلى أن فلسفة إطلاقها هى الاستفادة من خبرات الجمعية ودراستها لاحتياجات المجتمع، بما يساعد الجهات فى الوصول إلى الجهات المستحقة. وأضاف أن انضمام 53 شركة لتلك الوحدة التى دشنتها منذ أشر، لافتاً إلى أن الوحدة أطلقت بداية العام الجارى. وتوقع أن يتراوح إجمالى التمويل المتاح لوحدة «المواطنة» من 70 – 80 مليون جنيه، مع زيادة عدد أعضائها من الشركات لـ 150. وأشار إلى تعدد احتياجات الأنشطة التى تدخل تحت مظلة التنمية المجتمعية، ومن أهمها الصحة ومعالجة العشوائيات، والتدريب وتوفير فرص العمل، ومحو الأمية، ومعالجة الأمراض المستعصية، والكشف المبكر على بعض الأمراض. تجدر الإشارة إلى أن جمعية رجال إعمال الإسكندرية، أسست وحدة مواطنة الشركات فى إطار توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية. و تقوم الجمعية بدعم الشركات فى التعرف على الآثار المالية – المجتمعية والبيئية للسياسات المتبعة، وتعزيز حقوق ومسئوليات الشركات كمواطنين، وطرح برامج لمواطنة الشركات تؤدى إلى إحداث فروق فيما يتعلق بخدمة المجتمع والشركات. وحول مركز الشرق الأوسط للتنمية، أوضح «صبرى» أن هدفه هو بناء قدرات العاملين فى مشروع الصناعات الصغيرة والحرفية، وبناء قدرات الجمعيات فى مصر والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبى، موضحا أنه تم تطويره على مرحلتين، الأولى: بدأت بعمل برامج لتطوير وتنمية عملاء المشروع، و الثانية: تطوير رجال أعمال وشركاتهم ومواطنين ليس فقط من أعضاء الجمعية، وإنما على مستوى المحافظة بالاشتراك مع جهات متعددة محلية، وعالمية بعمل دورات تدريبية ودبلومات وورش عمل، وشهادات معتمدة مع عدة جهات.