2 مليار جنيه استثمارات «بيئة – جرين بلانت» لنظافة شرم الشيخ

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن قيمة الاستثمارات الإجمالية لمشروع خدمات الجمع، والنقل، ونظافة الشوارع والمرافق العامة بمدينة شرم الشيخ، تتجاوز 2 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن شركة «بيئة» الإماراتية لتجميع المخلفات تعتزم ضخ 540 مليون جنيه على مدار عمر المشروع البالغ 10 سنوات.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شهد مؤخرا مراسم توقيع عقد اتفاق ثلاثى بين كل من محافظة جنوب سيناء وتحالف شركتى «جرين بلانت» للحلول البيئية المستدامة و«بيئة مصر» لتدوير النفايات، لتنفيذ خدمات الجمع، والنقل، ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بشرم الشيخ.

وبموجب عقد الاتفاق، تتمثل الخدمات التى سيقدمها التحالف بجنوب سيناء فى خدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية، والأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية، وغيرها، كما تضم خدمة نظافة وتجريد وغسيل الشوارع والمرافق العامة.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«المال» أنه جار تأسيس شركة جديدة بالشراكة بين طرفى التحالف تحت اسم «be green Egypt» لتتولى تنفيذ المشروع.

وتابعت إن قيمة الاستثمارات التى ستضخها شركة «بيئة» ضمن مشروع شرم الشيخ ستبلغ 540 مليون جنيه على مدار مدته البالغة 10 سنوات، كما ستقوم «جرين بلانت» بتحمل جزء من التكلفة، وقد يتم أيضا اللجوء للاقتراض من البنوك، مؤكدة أن قيمة الاستثمارات الإجمالية للمشروع تتجاوز 2 مليار جنيه.

وكشفت المصادر أن مكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية يتولى مهمة المستشار لشركة بيئة فى المشروع، علما بأنه يركز خلال الفترة الراهنة على عدد كبير من الأعمال الضخمة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.

فى سياق متصل، قالت المصادر إن شركة «بيئة» تعمل أيضا على تنفيذ خدمات تقديم أعمال النظافة للعاصمة الإدارية، كاشفة أن تكلفة المشروع تصل إلى 70 مليون دولار ومدته 15 عاما.

كانت شركتا العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية و«بيئة للحلول المتكاملة لتدوير النفايات» أبرمتا عقدا مدته 15 عاما فى نهاية 2020 لتقديم خدمات أعمال النظافة وإدارة المخلفات الصلبة والأنشطة المرتبطة بها للمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن تبدأ الأعمال التنفيذية اعتبارا من 1مارس2021.

وتابعت المصادر إن الشركة بدأت العمل بالمشروع الذى يشمل 3 مراحل وهى النظافة، وتجميع المخلفات، والإنشاءات، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء مدفن صحى ومصنع لتدوير المخلفات الطبية وآخر للصلبة، وجراج ومكتب إدارى.

وذكرت أن مكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية يتولى مهمة المستشار للمشروع أيضا، علما بأنه واحد من أقدم المكاتب فى السوق، وأشرف على مجموعة من الصفقات مؤخرا مثل استحواذ تحالف شركتى «تواصل» و«لايم فست» على الإسكندرية للخدمات الطبية.

كما تم الإعلان سابقا عن أن مكتب زكى هاشم يتولى الاستشارات الخاصة باتفاقية بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية «تحيا مصر1» فى ميناء دمياط، كما تم سابقا الإعلان عن أن المكتب يعمل مستشارا لطرح شركة مصر لتأمينات الحياة المرتقب فى البورصة.

و«بيئة» هى شركة إماراتية تأسست في 2007 بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتنوع مجال عملها ما بين إدارة النفايات، والاستشارات البيئية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والنقل المُستدام، والتدريب والتطوير.

يشار أيضا إلى أن شركة «جرين بلانيت» تأسست لتواكب رؤيتى مصر 2030 و2050 خاصة محور معالجة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى، وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالمناخ.