2 مليار جنيه إجمالي الضرائب المحصلة بـ«الدخيلة» نوفمبر الماضي

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدى كمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة عن مشمول 6665 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر نوفمبر 2022، وذلك لجميع البضائع العامة والسلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها.

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 289 مليونا و937 ألف جنيه، وبلغت ضرائب القيمة المضافة نحو1 مليار و396 مليون و374 ألف جنيه بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 374 مليون و883 ألف جنيه.

وخلال شهر نوفمبر 2022 تم تصدير مشمول 2510 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها ( ألمونيوم ، مواد غذائية ، إستانلس، رخام ، منتجات أخرى ) بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و905 ملايين و29 ألف جنيه وتم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ بنحو 522 ألف جنيه.

كما حصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن عن عدد 550 بيانا جمركيا بمبلغ 2 مليون و561 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر نوفمبر 2022 نحو 2 مليار و 64 مليونا و280 ألف جنيه.