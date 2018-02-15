2 مليار جنيه أرباح كريدي أجريكول في 2017

سيد بدر أعلن بنك كريدي أجريكول - مصر، عن تحقيق صافي أرباح خلال 2017، وصلت إلى 1.9 مليار جنيه، وعائد متميز على حقوق الملكية بنسبة 57% مقارنة بنسبة 51% لعام 2016، محققًا بذلك أداءً قويًا ونموًا مستدامًا.وقال بيير فيناس، العضو المنتدب للبنك: "نواصل إستراتيجية البنك الطموحة التي تضع عملائنا وال

سيد بدر



أعلن بنك كريدي أجريكول – مصر، عن تحقيق صافي أرباح خلال 2017، وصلت إلى 1.9 مليار جنيه، وعائد متميز على حقوق الملكية بنسبة 57% مقارنة بنسبة 51% لعام 2016، محققًا بذلك أداءً قويًا ونموًا مستدامًا.

وقال بيير فيناس، العضو المنتدب للبنك: “نواصل إستراتيجية البنك الطموحة التي تضع عملائنا والمساهمين والعاملين، على رأس أولوياتنا تحقيق أداء إيجابي في كافة قطاعات الأعمال، وارتفاع قوي لصافي الأرباح بنسبة 43.2% خلال عام 2017، من خلال نموذج أعمال متوازن ومتنوع بين كافة القطاعات الخدمات التي تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة وقطاع الشركات وأسواق رأس المال”.

كان للأداء المتوازن أثره الكبير في نمو كافة الإيرادات، مدفوعاً بأداء كافة القطاعات التجارية المختلفة للبنك.

وشهدت أنشطة العملاء المصرفية زيادة خلال 2017، مما أدى إلى الاستحواذ على أكثر من 50 ألف عميل جديد، وتوسيع قاعدة عملاء التجزئة.

وبلغ صافي دخل الأعمال 3,7 ملاين جنيه، بارتفاع بلغت نسبته 33.4% مقارنة بعام 2016.

وسجل البنك استمرار التحسن في معدلات التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 27.4% خلال عام 2017.

وأكد العضو المنتدي للبنك على مواصلة أعضاء مجلس إدارة البنك وفريق الإدارة العليا بالبنك متابعة أداء الأعمال في ظل تطور السوق، وذلك لضمان استمرارية نمو البنك والإستفادة من أي تغيرات متوقعة نتيجة التحسن في الأوضاع الإقتصادية.

وأضاف أنه سيتم تعزيز استراتيجية، لنظل نموذج للبنك الأوروبي في السوق المصرية، مع تقديم خدمات متميزة لجميع عملائنا استنادا إلى علاقة طويلة الأمد، مع الإهتمام بمجال الخدمات الالكترونية بما يضمن راحة العملاء.

ويواصل بنك كريدي أجريكول مصر دعم مشاريع الاستثمار الرئيسية في مصر، بالاشتراك مع كيانات أخرى تابعة لمجموعة كريدي أجريكول، علاوة علي تعزيز الأنشطة المصرفية.

جدير بالذكر أن عام 2017 شهد العديد من الإنجازات في مجال المسئولية المجتمعية واستمرار دعم لمشروعات مختلفة للتنمية المستدامة، وافتتح أكبر محطة طاقة شمسية يملكها بنوك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.