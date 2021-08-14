«2 كفاية» ينفذ 272 ألف زيارة منزلية للتوعية خلال يوليو الماضي

نفذ مشروع “٢ كفاية” 272,681 زيارة منزلية للتوعية خلال شهر يوليو الماضي، في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي للحد من الزيادة السكانية، ليصبح إجمالى عدد زيارات طرق الأبواب 7 ملايين زيارة حتى الآن.

ويهدف مشروع “٢ كفاية” للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل، حيث يستهدف مليون سيدة في 10 محافظات، وهى المحافظات الأكثر فقرا والأعلي في معدلات الخصوبة والتي تتمثل في محافظات البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى حى الأسمرات والذى يتم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وما يقرب من ١٠٨ جمعيات أهلية.

وتتمثل أهم محاور مشروع “٢ كفاية” في تكثيف خدمات تنظيم الأسرة عن طريق حملات التوعية بأهمية الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة.

وشهد المشروع تحويل ٦٦.٥ ألف سيدة خلال شهر يوليو الماضي إلى عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة والسكان أو عيادات “2 كفاية”، ليصل إجمالي عدد زيارات المستفيدات لهذه العيادات إلى مليون و٩٤ ألف زيارة حتى الآن.