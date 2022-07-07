«2 قيراط لكل مواطن» .. وزير الزراعة: مصر بالمرتبة 176 عالمياً في قائمة نصيب الفرد من الأرض الزراعية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المتوسط العالمي لنصيب الفرد من الأرض الزراعية أكثر من 12 قيراطا ، كاشفا أن ترتيب مصر في 176 من 203 دولة على مستوي العالم .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج حديث القاهرة على فضائية القاهرة والناس 1.

وأوضح أن هناك دولا نصيب الفرد بها 3.8 فدان ، و 2.5, فدان، بينما نصيب المواطن المصري من الأرض الزراعية 2 قيراط فقط .

وأضاف القصير أن ذلك نتيجة الزيادة السكانية وتحاول الدولة جاهدة في زيادة الرقعة الزراعية بالمناطق الجديدة التي يتم زراعتها ، مطالبا وقف التعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه يتم التوسع الرأسي في الأراضي الزراعية، لافتاً الي ان هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن وارتفاع أسعارها نتيجة زيادة 255٪ في سعر الأعلاف .