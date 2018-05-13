2 فلسفة ابن رشد

يرى الأستاذ العقاد أنها فلسفتان لا فلسفة واحدة:

فلسفة ابن رشد كما فهمها الأوروبيون فى القرون الوسطى.

وفلسفة ابن رشد كما كتبها واعتقدها ودلت عليها أقواله المحفوظة.

ويلاحظ فى فلسفة ابن رشد كما فهمها الأوروبيون ثلاثة أمور :

أولها أنهم اعتمدوا فى فهمهم على شروحه لأرسطو وتلخيصاته لبعض كتبه، على أنه مهما يكن إعجاب ابن رشد بأرسطو، فإن آراء الفيلسوف العربى لا تطابق آراء الفيلسوف الإغريقى فى كل شىء.

ثانيها أنهم اعتمدوا على تلك الشروح والتلخيصات مترجمةً إلى اللاتينية أو العبرية ولا تخلو الترجمة من اختلاف.

ثالثها أن شيوع فلسفة ابن رشد فى أوروبا كان إبان سلطان محكمة التفتيش التى كانت تتعقب فيما تتعقبه الفلسفة العربية الأندلسية على التخصيص، وتحرم الاشتغال بالعلوم التى تخالف أصول الدين فى تقدير الأوروبيين.

أما فلسفة ابن رشد كما كان يعتقدها فإن المعول فيها على كتبه مثل «منهاج الأدلة» و«فصل المقال».. وعلى آرائه التى كان يبديها فى سياق مناقشاته وفى ردوده على الغزالى فى كتابه «تهافت التهافت».. ثم على آرائه فى شرحه للمقولات وتفسيره لما بعد الطبيعة وما شابه ذلك.

ولا شك أن هناك مواضع اختلاف بين فهم الأوروبيين لفلسفته، وبين فلسفته كما اعتقدها وكتب عنها.

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وقد اختار الأستاذ العقاد وأن ينقل إلينا نص تلخيص «موريس دى ولف» الأستاذ بجامعة لوفان وعضو المجمع العلمى البلجيكى لآراء ابن رشد فى كتابه عن «تاريخ فلسفة القرون الوسطى».

ونقل الأستاذ العقاد لنص تلخيص هذا الأستاذ، يوجب أن نضعه بنصه أمام القارئ. قال الأستاذ موريس دى ولف :

«كانت إسبانيا فى القرن العاشر ملتقى أجناس كثيرة مختلفة أشد اختلاف، فكان اليهود والمسيحيون فى دول المسلمين يعيشون جنبًا إلى جنب مع العرب.. وساعد هذا على جعل إسبانيا مركزًا لحركة فلسفية قوية إلى القرن الثالث عشر.

«ويرجع أصل الفلسفة العربية الإسبانية إلى القرن التاسع حين جدد ابن مسرة آراء أمبدوقليس المزعومة، ونجد فى القرن الحادى عشر اسمى ابن حزم القرطبى وابن باجة السرقسطى… وكان الأخير مؤلف كتب فى المنطق ورسالة فى النفس وشروح عدة لأرسطو وكتاب عن هداية المتوحد يصور درجات الاتصال عند المتصوفة، ونجد كذلك اسم ابن الطفيل وعنده مثل هذه الميول الصوفية.

«ولكن أحدًا من هؤلاء الفلاسفة لم يبلغ مبلغ ابن رشد في ذيوع الصيت… ولم يكن لإعجابه بأرسطو حد…. ولكن لا يُفهم من هذا أن فلسفته إنما هى نسخة من الفلسفة الأرسطية.

«ويمكننا أن نقسم شروح أرسطو التى تركها ابن رشد إلى ثلاثة أقسام : الشروح الكبرى والشروح الصغرى والمختصرات أو المقتبسات، فالشروح الكبرى تتابع الأصل متابعة دقيقة ثم تشفعها بالتفسير المستفيض، والشروح الأخرى أكثر تركيزًا وتنظيما في معالجة الموضوعات وترتيبها، وتورد عليها مناقشات وإضافات شخصية لا يسهل استخراج الآراء المنسوبة إلى أرسطو من خلالها، وإنما يتبع ابن رشد فيلسوف استاجيرة بغاية الدقة في المنطق وحده».

ويشير الأستاذ العقاد إلى أن المؤلف «موريس ولف» قد استطرد إلى تلخيص فلسفة ابن رشد بعد بيان كتبه التى كانت متداوله بين قراء اللاتينية فقال :

«إن وجود الكائن الأعلى الله هو موضوع فلسفة ما بعد الطبيعة، وإثبات وجوده قائم بالبراهين الفعلية، وهو الذى تصدر عنه العقول منذ الأزل، وكل موجود غير الله

لا يفسر وجوده بغير عمل خالق، فليست العقول صادرة على التتابع واحدًا بعد الآخر على حسب مذهب ابن سينا، بل هي من خلق الله أصلاً، وإنما يأتى تعددها من أنهــا لا تتساوى في الكمال والصفاء، وهى فى الخارج متصلة بالأفلاك، فالسماوات جملة من الأفلاك كل منها له صورة من أحد العقول، والمحرك الأول يحرك الفلك الأول، وهذا يحرك الأفلاك الأخرى إلى القمر الذي يحركه العقل الإنسانى، لأنه يتصل بمداركنا ومعقولاتنا وله عمل على اتصال بما فوق الطبيعة كما فى مذهب ابن سينا.

«والمادة قديمة مع الله، لأن العدم لا يتعلق به عمل خالق…، وهى عاجزة عن العمل ولكنها ليست خواء تناط به الصور كما فى مذهب الأفلاطونية الحديثة، بل هى قابلية عامة تشتمل على الصور المختلفة، ومع حضور هذه المادة القديمة يخرج منها الخالق قواها العاملة، وينشأ العالم المادى من أثر هذا الخلق الدائم، ولا بد من تتابع هذه الحركات بلا بداية ولا نهاية.

«والعقل الإنسانى وهو آخر سلسلة الأفلاك هو صورة غير مادية، أبدية، منفصل من الآحاد، متحد فى جملته، وهذا العقل هو العقل الفعال والعقل الهَيُولانى أو العقل الممكن معًا. والعقل الإنسانى فى أفراد النوع البشرى جميعًا واحد لا ينفصل بانفصال الأشخاص ولا يتغير بتغير الذاتObjective، وهو النور الذى يضىء النفوس البشرية ويكفل للبشر مشاركة لا تتبدل فى الحقائق الأبدية.

«والمعرفة العقلية (وخلاصتها أن الله تعالى تعقل ذاته فكان العقل الأول، وأن العقل الأول يحرك ما دونه حتى تنتهى العقول إلى العقل الفعال) هذه المعرفة العقلية فى الإنسان الفرد تجرى على النحو الآتى : فالعقل بتأثيره فى أشكال الحواس التى تخص كل إنسان يتصل بذلك الإنسان حسب استعداده من غير أن يلحقه نقص بهذه الصلات المتعددة، وأول درجة من درجات هذا التعقل تحدث فى الإنسان ما يُسمى بالعقل المكتسب وبه يشترك العقل الخاص المنفصل فى مدركات العقل التام المتحد، وهناك اتصالات أخرى بين عقل الإنسان والعقل العام وهى الاتصالات التي تأتى من إدراك الماهيات المفارقة، وأعلاها وأرفعها ما يأتى من المعرفة اللدنيّة ووحى النبوة.

«ويستتبع هذا القول أن الحياة بعد الموت عامة غير شخصية، ويفنى كل شىء فى الإنسان إلا عقله الذى ليس هو بجوهر مستقل، بل هو عقل النوع البشرى كله عام فى جميع آحاده.

«وكثير من آراء ابن رشد يخالف المعتقدات الإسلامية، والواقع أنه نُبذ لأن الخليفة اتهمه بانحلال العقيدة… على أنه لم يكن جاحدًا منكرًا للدين، بل عنده أن الدين يصور الحقائق الفلسفية على أسلوب المجاز، وهو يميز بين التفسير الحرفى لنصوص القرآن وبين معانيها التى يدركها الحكماء ويرتفعون بها وحدها إلى الحقائق العليا، ومن واجب الفلسفة أن تنظر فيما هو من تقليد الدين، وما هو من القضايا التى تحتمل التفسير وعلى أى وجه يكون تفسريها، وقد تسنّى لابن رشد على هذه القاعدة أن يوفق بين القول بحدوث العالم على مذهب الغزالى، والقول بقدمه على مذهب المشائين، وله رسالة خاصة يحاول بها هذا التوفيق، وفيها أول إيحاء بمذهب الحقيقة المزدوجة الذى توسع فيه الرشديون اللاتين فأفرطوا فى تطبيقه».

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