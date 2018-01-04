2 جنيه انخفاضا في أسعار الذهب

عمر سالم شهدت أسعار الذهب انخفاض بنحو 2 جنيهات اليوم الخميس بختام التعاملات المسائية، نتيجة تراجع أسعار الدولار محليا ببعض البنوك واستقراره فى البعض الآخر، برغم ارتفاع الأوقية لمستوى 1318 دولارا. وقال وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات لـ"المال" إن أسعار

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب انخفاض بنحو 2 جنيهات اليوم الخميس بختام التعاملات المسائية، نتيجة تراجع أسعار الدولار محليا ببعض البنوك واستقراره فى البعض الآخر، برغم ارتفاع الأوقية لمستوى 1318 دولارا.

وقال وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات لـ”المال” إن أسعار الذهب عيار ٢١ تراجعت لتسجل 643جنيها بدلا من 645 جنيها أمس

وأضاف واصف أن عيار ١٨ سجل 551 جنيه ، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 735 جنيها مقابل 737 جنيها.

وانخفضت الأوقية لنحو 1318 دولارأ بدلا من1315 دولارا، وسجل الجنيه الذهب 5147 جنيها مقابل 5155 جنيها أمس.