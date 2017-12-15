2 جنيه ارتفاعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 624

عمر سالم شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الجمعة، بختام التعاملات المسائية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1259 دولارًا، بالإضافة إلى صعود الجنيه الذهب بنحو 11 جنيهًا، اليوم. قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 ارتفعت

عمر سالم





شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الجمعة، بختام التعاملات المسائية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1259 دولارًا، بالإضافة إلى صعود الجنيه الذهب بنحو 11 جنيهًا، اليوم.

قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 ارتفعت لتسجل 624 بدلًا من 622 جنيهًا، أمس.

وأضاف واصف، للمال، أن عيار 18 سجل 534 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 714 جنيهًا مقابل 711 جنيهًا، وصعدت الأوقية لنحو 1259 دولارًا بدلًا من 1255 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 4992 جنيهًا، مقابل 4981 جنيهًا أمس.