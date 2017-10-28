2 بالمئة الحصة السوقية لبريليانس البافارية

بدء تصنيع V5 فى النصف الثانى من 2018أحمد عوض:قال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، وكيل العلامة الصينية فى مصر، إن الشركة تمكنت من الاستحواذ على ما يقرب من 2% من إجمالي مبيعات السيارات، خلال الـ 10 أشهر الماضية، متوقعًا أن تشهد مبيعات بريليانس تحركاً، بالتزامن مع طرح الشكل الجديد من ط



بدء تصنيع V5 فى النصف الثانى من 2018



أحمد عوض:



قال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، وكيل العلامة الصينية فى مصر، إن الشركة تمكنت من الاستحواذ على ما يقرب من 2% من إجمالي مبيعات السيارات، خلال الـ 10 أشهر الماضية، متوقعًا أن تشهد مبيعات بريليانس تحركاً، بالتزامن مع طرح الشكل الجديد من طراز v3.

وأضاف لـ”المال”، أن مشروع تجميع طرازات العلامة الصينية بريليانس محليًا، سيزيد من حجم مبيعاتها من خلال إمكانية الدخول فى مجال التصدير إلى الأسواق المجاورة، كاشفا عن بدء تصنيع بريليانس V5 خلال النصف الثانى من 2018.

وأشار إلى أن تفاقم اﻷزمات والتحديات التي تسود قطاع السيارات، تسببت فى تأجيل خطط بريليانس البافارية التوسعية فى قطاع شبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، بمدن الإسكندرية والدلتا، وذلك لانخفاض حجم الطلب عليها خلال الوقت الحالى.



وتراجعت مبيعات السيارات بنسبة 39%، خلال فترة الثمانية أشهر اﻷولي من العام الجاري، مسجلة 83.8 ألف وحدة، مقابل 137.5 ألف وحدة خلال نفس الفترة من 2016، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

