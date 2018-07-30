سيـــاســة

198 آلف طالب تقدموا للمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة

جهاد سالم:أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019.وقال الوزير خلال المؤتمر صحفي إن موقع التنسيق الإلكتروني استقبل 197.9 آلف طلب خلال المرحلة الثانية من التنسيق، بينهم 141.178 آلف طالب بالشعبة العلمية،
4:49 م, الأثنين, 30 يوليو 18 4:49 م, الأثنين, 30 يوليو 18

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جهاد سالم:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019.

وقال الوزير خلال المؤتمر صحفي إن موقع التنسيق الإلكتروني استقبل 197.9 آلف طلب خلال المرحلة الثانية من التنسيق، بينهم 141.178 آلف طالب بالشعبة العلمية، و 53.222 آلف بالشعبة الأدبية.

وأشار إلي أن هناك نحو 3.523طالب تخلفوا عن التقديم، موضخا أن الحد الأدني للتنسيق بالمرحلة الثانية 320درجة لطلاب الشعبة العلمية، بما يمثل 78.05 %، و 285 للشعبة الأدبية بما يمثل 69.51%.

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