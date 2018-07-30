198 آلف طالب تقدموا للمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة

جهاد سالم:أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019.وقال الوزير خلال المؤتمر صحفي إن موقع التنسيق الإلكتروني استقبل 197.9 آلف طلب خلال المرحلة الثانية من التنسيق، بينهم 141.178 آلف طالب بالشعبة العلمية،



جهاد سالم:



أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019.

وقال الوزير خلال المؤتمر صحفي إن موقع التنسيق الإلكتروني استقبل 197.9 آلف طلب خلال المرحلة الثانية من التنسيق، بينهم 141.178 آلف طالب بالشعبة العلمية، و 53.222 آلف بالشعبة الأدبية.

وأشار إلي أن هناك نحو 3.523طالب تخلفوا عن التقديم، موضخا أن الحد الأدني للتنسيق بالمرحلة الثانية 320درجة لطلاب الشعبة العلمية، بما يمثل 78.05 %، و 285 للشعبة الأدبية بما يمثل 69.51%.