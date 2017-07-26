196 نقطة أساس هبوط فى العائد المتغير على الودائع

هبة محمد:أوضح البنك المركزي المصرى على موقعه الإلكتروني، اليوم، أن متوسط العائد على عطاء الودائع ذات العائد المتغير هبط 196 نقطة أساس ( كل 100 نقطة أساس تعادل 1%)، ليصل إلى 20.977%، كما تراجع أعلى عائد 195 نقطة إلى 21%، وانخفض أدنى عائد 165 نقطة إلى 20.95%.وأشار إلى أن عدد العروض المقدمة تراجع



هبة محمد:

أوضح البنك المركزي المصرى على موقعه الإلكتروني، اليوم، أن متوسط العائد على عطاء الودائع ذات العائد المتغير هبط 196 نقطة أساس ( كل 100 نقطة أساس تعادل 1%)، ليصل إلى 20.977%، كما تراجع أعلى عائد 195 نقطة إلى 21%، وانخفض أدنى عائد 165 نقطة إلى 20.95%.

وأشار إلى أن عدد العروض المقدمة تراجع إلى 38 عرضاً، بقيمة 14.549 مليار جنيه، مقابل 47 عرضاً بقيمة 53.725 مليار جنيه في العطاء السابق، كما انخفضت عدد العروض المقبولة إلى 3 طلبات فقط، بقيمة 5 مليار جنيه، بدلاً من 46 عرضاً بواقع 53.525 مليار جنيه.

حمل هذا الطرح أقل قيمة للعطاء منذ إصدار الآلية في نوفمبر الماضي، بما يشير إلى تمكن المركزي من اجتذاب السيولة الإضافية بالبنوك، خاصةً وأنه حرص منذ بداية الشهر الجاري، على تدشين العطاء الدوري للودائع ذات العائد المتغير يوم الأربعاء من كل أسبوع، إلى جانب عطاء إضافي الثلاثاء من كل أسبوع، بالإضافة إلى العطاء الدوري للودائع ذات العائد الثابت، بهدف امتصاص السيولة الزائدة لدى البنوك، بالتزامن مع قرار رفع الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.

خلال تعاملات الأسبوع الماضي، عرضت البنوك تغطية عطاء الودائع ذات العائد المتغير بأقل قيمة منذ تدشين الآلية، بواقع 11.567 مليار جنيه، عبر تقديم 38 عرضًا، قبِلها البنك المركزي جميعا، بينما طرح الأخير المزاد بقيمة 30 مليار جنيه، لأجل 29 يومًا.

ودشّن البنك المركزي الآلية بالتزامن مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، ليصدر 41 طرحاً بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بآجال متنوعة، بين 28، 57، 119، 112، 203 أيام.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك المركزى، تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد البنك تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق وزارة المالية مع البنك المركزى على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة، خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

