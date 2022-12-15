1940 جنيهاً ارتفاعاً لـ«قنطار» القطن بمزاد البحيرة

شهد مزاد القطن بمحافظة البحيرة، أمس، زيادة فى سعر القنطار بقيمة 1940 جنيهًا، بسعر بلغ 6500 جنيه للواحد، مقابل 4560 مقارنة بالسابق له الذى عقد 11 ديسمبر الحالى.

وأوضحت مصادر مطلعة، لـ«المال»، أن 10 شركات عاملة فى مجال تجارة القطن اقتنصت المزاد، بكمية 41390 قنطارًا.

ولفتت المصادر إلى أن شركة «الإخلاص» انفردت بالحصة الأكبر من المزاد بكميات 7697 قنطارًا، ثم «النيل الحديثة» 7495، و«عياد»، 6878، و«أبو مضاوى» 4891، و«دلتا مصر» 3799، و«نيل مصر» 3289، ثم «مصر» 2832، و«عبد المجيد» على 2067، و«ألكان» 1365، و«الأخوة» 1077 قنطارًا .

وأشارت المصادر إلى أنه تم تنظيم المزاد فى 25 منطقة تجميع فى مراكز شبراخيت والرحمانية والمحمودية، وكفر الدوار، وحوش عيسى، والدلنجات، وإدكو، والنوبارية، وأبو المطامير.

وكشفت المصادر أن المزاد تم على صنف جيزة 86 المخصص للأغراض التجارية، وبلغت المساحة المزروعة بالمحافظة هذا العام 33 ألفًا و446 فدانًا.

ووفق بيان لوزارة الزراعة، الأحد الماضى، تم تنظيم مزاد علنى فى 8 محافظات، نتج عنه بيع 343 ألف قنطار، تشمل كل الأصناف بأسعار تراوحت من 6600 إلى 8200 جنيه للواحد، «جيزة 86 و97 و94 و96».