192.5 مليار جنيه حجم محفظة قروض «التجاري الدولي» نهاية يونيو الماضي

ارتفعت محفظة قروض البنك التجاري الدولي بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت فيها زيادة 17% مقارنة بالعام المنتهي في ديسمبر 2021.

وقال البنك في تقرير القوائم المالية المجمعة، إن محفظة قروض وتسهيلات العملاء ارتفعت إلى نحو 192.585 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي ، مقارنة مع 164.253 مليار جنيه في نهاية عام 2021.

كما أظهرت نتائج اعمال البنك ارتفاع الودائع بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل زيادة 5% مقارنة بالعام المالي المنتهي في ديسمبر بالعام الماضي، لتسجل نسبة القروض للودائع 44.9%.

وحقق البنك التجاري الدولي CIB صافي أرباح مجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 7.764.797 مليار جنيه مقابل 6.089.870 مليار جنيه بالنصف المقارن عام 2021، بارتفاع 28%.

أيضا قفز صافي الدخل من العائد إلى 13.728.685 مليار جنيه خلال الفترة يناير – يونيو 2022 مقابل 11.696.885 مليار جنيه بالفترة المناظرة، وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم.

وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 24.313 مليار جنيه مقابل 21.016.794 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

كما صعدت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 10.584.315 مليار جنيه مقابل 9.319.909 مليار جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.

وسجلت ربحية السهم الأساسي 3.48 جنيه خلال نفس الفترة مقابل 2.75 جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حقق البنك صافي ربح بقيمة 7.773.991 مليار جنيه خلال الفترة يناير – يونيو 2022 مقابل 6.077.342 مليار جنيه بالفترة المقارنة.