190 % نموًا في أرباح إيجيترانس بالنصف الأول

مصطفى طلعتارتفعت أرباح الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة - إيجيترانس، لتسجل 61.6 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 21.2 مليون جنيه، بالفترة المماثلة من 2016، وبنمو قدره 190%.وكشفت القوائم المالية المجمعة غير المدققة للشركة المعلنة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الإيرادات -المبيع

مصطفى طلعت

ارتفعت أرباح الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة – إيجيترانس، لتسجل 61.6 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 21.2 مليون جنيه، بالفترة المماثلة من 2016، وبنمو قدره 190%.

وكشفت القوائم المالية المجمعة غير المدققة للشركة المعلنة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الإيرادات -المبيعات- إلى 227.2 مليون جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقابل 90 مليون جنيه، العام المقارن، وبنسبة نمو قدرها 152.4 %.

ووفقاً للقوائم النصفية المستقلة للشركة، صعدت الأرباح بنسبة 230% لتسجل 53.11 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 16.1 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.