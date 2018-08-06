19.3 ألف جنيه أعلى سعر للمتر التجاري بسوهاج الجديدة

محمود زكيقال علاء عبد الله، نائب رئيس جهاز سوهاج الجديدة، إنه تم عقد مزاد لبيع خمس محلات تجارية بمنطقة 41 عمارة بالمدينة إذ نجح الجهاز في بيع ثلاث محلات فقط.وأضاف نائب رئيس الجهاز في تصريحاته لـ"المال" أن أعلى سعر للمتر التجاري بالمزاد سجل قيمة 19.3ألف جنيه في حين سجل أقل سعر للمزاد قي

محمود زكي

قال علاء عبد الله، نائب رئيس جهاز سوهاج الجديدة، إنه تم عقد مزاد لبيع خمس محلات تجارية بمنطقة 41 عمارة بالمدينة إذ نجح الجهاز في بيع ثلاث محلات فقط.

وأضاف نائب رئيس الجهاز في تصريحاته لـ”المال” أن أعلى سعر للمتر التجاري بالمزاد سجل قيمة 19.3ألف جنيه في حين سجل أقل سعر للمزاد قيمة 18.9 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن مساحة المحلات تبلغ 33 متر مربع.

وأوضح نائب رئيس الجهاز أنه بالنسبة لباقي المحلات التي لم يتم بيعهم فقد رفض الجهاز القيمة السعرية الخاصة بهم وذلك لعدم وصول سعر المتر للقيمة المطلوبة له.

ولفت أن ميزانية العام المالي الحالي 2018- 2019 بلغت 560 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الجهاز حقق نسبة نجاح بمشروعات العام المالي الماضي 2017-2018 تجاوزت 105%، مشيرًا إلى أن الميزانية العام المالي الحالي ستذهب أغلبها إلى أعمال ترفيق الأراضي للأفراد سواء كانت أراضي إسكان اجتماعي أو إسكان متميز أو أكثر تميزًا، مشيرًا إلى أن الميزانية الجديدة تزيد بقيمة 90 مليون جنيه عن ميزانية العام الماضي.