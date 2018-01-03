19 موافقة حكومية بشأن اتفاقيات وقرارات تتضمن زيادة الرسوم القضائية



استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، الذين اغتالتهم يد الغدر إثر الهجوم الإرهابي الذي سعى لاستهداف كنيسة الشهيد مارمينا بحلوان الجمعة الماضية.

** يد 2021



وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات، حيث عرض وزير الشباب والرياضة تقريراً حول الخطوات الجارية لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد 2021، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث الرياضي الهام سيتم من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات، بما يضمن خروجه بالصورة المشرفة التي تعكس قوة مصر ومكانتها، وقدرتها على استضافة تلك الأحداث الفاعلة، موضحاً أن الاستعدادات الخاصة بهذه البطولة تتضمن إقامة 3 صالات مغطاة، ومنشآت رياضية في كل من محافظتي بورسعيد والأقصر.

واتخذ مجلس الوزراء على 19 موافقة على مشاريع قوانين واتفاقيات وقرارات أبرزها زيادة الرسوم القضائية كالتالي/



1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي ينص على أن تنشأ مأمورية أو أكثر للشهر العقاري في كل مجتمع عمراني جديد، تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التي من شأنها انشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصاتها، وفي إطار زمني محدد لإنهاء الإجراءات، وذلك للتيسير على المواطنين. وسيتم إعداد مشروع قانون آخر يتعلق بتسهيل الإجراءات في المدن القديمة.



2.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد 2017/2018.

ويركز إطار الدعم الموحد لمصر خلال الفترة من 2017 إلى 2020 على عدد من القطاعات في إطار استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، من خلال الاستفادة من الخبرات الأوروبية ودعم تبادل الخبرات مع الدول الأوروبية الشريكة، وتشمل قطاع التحديث الاقتصادي والطاقة المستدامة والبيئة، قطاع التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وقطاع الحوكمة وتعزيز الاستقرار وتعزيز الدولة الديموقراطية الحديثة، إلى جانب دعم الإدارة العامة وجهود الإصلاح التشريعي وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.



3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل مشروع تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريش، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب بمدينة العريش وتوفير احتياجات 5 مناطق بالعريش، هي: الريسة، وكرم أبو نجيلة، والمساعيد، والصفا، والخزان العالي، وذلك بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة شمال سيناء.



4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، يحل محل المجلس المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017، وذلك بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وذلك بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب، وتعقب مصادر تمويله، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.



5.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التجاري الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الجابونية، والذي يأتي في إطار رغبة الطرفين في توثيق وتدعيم العلاقات التجارية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وذلك بالعمل على تنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين، في إطار القوانين واللوائح المعمول بها، مع إنشاء لجنة تجارية مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق أهدافه.



6.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في إقامة مصنع لإنتاج السماد العضوي من المخلفات الزراعية، وذلك في إطار المحافظة على البيئة من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية، والاستفادة الأمنة منها.



7.وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمركز فرشوط بمحافظة قنا، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في إقامة محطة تخفيض الضغط والقياس واضافة الرائحة للغاز الطبيعي، وذلك في إطار دعم مشروعات الغاز الطبيعي.



8.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق 25 من يناير لعام 2018.



9.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل القرار الجمهوري رقم 147 لسنة 2007 الصادر بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا”، وذلك فيما يخص تعديل مسمى “كلية التمريض” ليصبح “كلية العلوم الصحية التطبيقية”، وذلك بحيث يتوافق مع توصيات ورشة العمل لكليات العلوم الطبية والمعاهد الفنية الصحية في سبتمبر 2016 من حيث المسمى والشعب، وتحقيق التكامل مع احتياجات المجتمع.



10.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يخص إنشاء “معهد دراسات المشروعات الصغيرة” ـ جامعة بني سويف، وذلك في ظل اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ودمجه في الاقتصاد الرسمي، واضافة التخصصات العلمية التي تساهم في بناء وتدعيم لمجتمع بالعناصر الفاعلة.



11.وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بشأن تحويل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الخاصة إلى جامعة أهلية، تحت مسمى “الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكتروني”، على أن تباشر نشاطها طبقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وتعد الجامعة المصرية احدى مشروعات صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.



12.وافق مجلس الوزراء على تخصيص وحدات من برنامج الإسكان الاجتماعي لبعض الحالات العاجلة والملحة الواردة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تضمنها البحث الاجتماعي الوارد من وزارة التضامن الاجتماعي، وكذا اعتماد قواعد عامة تطبق في شأن التخصيص لمثل هذه الحالات بشروط محددة تضمن التأكد من أحقيتهم، وصحة البيانات المقدمة منهم، وعدم سابقة الاستفادة.



13.وافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة لإسكان النقابات لتنفيذ وحدات سكنية على ذات الأراضي السابق تخصيصها ضمن المشروع القومي للإسكان، وذلك في ضوء انتهاء المهلة المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وتكون المهلة لمدة عام ونظير مقابل مادي يتم تحديده طبقاً للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



14. اعتمد مجلس الوزراء آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة، وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على التخطيط والتقسيم المعتمد، والحد من ظهور البؤر العشوائية، وقد تضمنت الآليات مراعاة التعامل مع عقود ايجار الأراضي الزراعية لمن أثبت الجدية، في ضوء ما قام به من استثمار في البنية الأساسية، وفي تكاليف الزراعة.



15.وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان بتكليف مكتب دار الهندسة (مصر) بأعمال التصميم الهندسي المتكامل والنهائي لكافة عناصر مشروع منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاملاً المخطط العام والمرافق.



16. اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي الدولة بشأن عدد من الحالات، وذلك في ضوء حرص الدولة على وقف التعدي على الأراضي المملوكة للدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، عبر تفعيل دور اللجنة التي تختص بحصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية.



17. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم في المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة. ويتضمن التعديل أحكاماً تهدف إلى تيسير وتطوير إجراءات التقاضي، واستحداث عدد من الإعفاءات والمزايا، وزيادة قيمة الرسوم القضائية زيادة طفيفة سعياً لتثبيت موارد الخزانة العامة في ضوء ارتفاع معدلات التضخم، وذلك مع مراعاة البعد الاجتماعي.



18.وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على ضمان بمبلغ 150 مليون دولار، ليتم إضافته على الشريحة الثالثة من برنامج سياسات التنمية والمتفق عليه مع البنك الدولي، ليصبح إجمالي الشريحة الثالثة 1.150 مليار دولار أمريكي.



19.وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام آخر تبدأ اعتباراً من 9/1/2018.

