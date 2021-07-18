19 مليون دولار قيمة صادرات مصر من السيارات خلال 4 أشهر

سجلت قيمة صادرات السيارات بمختلف أنواعها نحو 19 مليون و18 ألف و437 دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 20 مليون و166 ألفًا و143 دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسب تراجع %5.7.

بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالى عدد المركبات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية نحو 108 وحدات موزعة على النحو التالي؛ 84 أتوبيسًا، و24 مركبة مخصصة للأغراض الخاصة.

وانضمت «الصين» و«تنزانيا» لقائمة الدول المستوردة للسيارات المجمعة محليًا، التى وصلت إلى 10 أسواق خارجية هى «هونج كونج، والمملكة المتحدة، والسعودية، وايرلندا ، والكاميرون، والإمارت، وعمان، وليبيا»، خلال تلك الفترة.

تصدرت «هونج كونج» قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات المنتجة محليًا، بعدما اقتنصت حصة استيرادية %63.3 بقيمة بلغت 12 مليون و38 ألف دولار.

وجاءت «الكاميرون» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %17.7 بقيمة استيرادية قدرها 3 ملايين و365 ألف دولار، تبعتها «السعودية» فى المركز الثالث بحصة بلغت %9.6 بقيمة بلغت 1.8 مليون دولار.

وحلت «الإمارات» فى المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة استيرادية %4.6 بقيمة 880 ألف دولار، تلتها «المملكة المتحدة» فى المركز الخامس بحصة قدرها %3.2 بقيمة بلغت 610 آلاف دولار.

واحتلت «ايرلندا» المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية %0.6 بقيمة بلغت 114.2 ألف دولار، تبعتها «تنزانيا» فى المركز السابع بحصة بلغت %0.27 بقيمة استيرادية 52.2 ألف دولار.

حصدت «ليبيا» المرتبة الثامنة بحصة استيرادية %0.27 بقيمة بلغت 52.1 ألف دولار، تبعتها «الصين» فى المركز التاسع بحصة بلغت %0.23 بقيمة استيرادية 44.1 ألف دولار.

وظهرت «عمان» فى المرتبة العاشرة بقائمة الدول المستوردة للمركبات المجمعة محليًا مسجلة حصة سوقية %0.22 بقيمة بلغت 42.7 ألف دولار، خلال الشهور الأربعة الأول من العام الحالى.

قال خالد سعدالأمين العام لرابطة مصنعى السيارات فى تصريحات سابقة، إن النصيب الأكبر من إجمالى صادرات قطاع السيارات تتمثل فى فئات «الأتوبيسات» نظرًا لارتفاع نسب المكون المحلى بها، واعتماد المصنعين المحليين أحدث المعايير والأساليب التكنولوجية المستخدمة فى صناعة المركبات، موضحا أنه على الرغم من تواجد العديد من مصانع سيارات الركوب إلا أن فرص تصديرها للأسواق الخارجية محدودة للغاية لأسباب تتعلق بارتفاع العامل السعرى وزيادة تكاليف الإنتاج مما يحد من الفرص التنافسية لسيارات الركوب بإمكانية تسويقها فى الأسواق الخارجية.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًّا نموًا بنسبة %42 لتصل إلى 17 ألفًا و324 مركبة، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 12 ألفًا و164 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

فى حين، احتلت مصر المرتبة الـ43 عالميًا بقائمة الدول الأكثر إنتاجًا للسيارات بمختلف فئاتها بإجمالى 23.7 ألف مركبة خلال العام الماضى، وذلك وفقًا للبيانات المعلنة عن الرابطة العالمية لصناعة السيارات OICA.

توزيع الحصص السوقية للدول المستوردة للسيارات المنتجة محلياً خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى

الدولة الحصة السوقية % هونج كونج 63.3 الكاميرون 17.7 السعودية 9.6 الإمارات 4.6 المملكة المتحدة 3.2 ايرلندا 0.6 تنزانيا 0.27 ليبيا 0.27 الصين 0.23 عمان 0.22

إعداد: المال المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء