19 مليون جنيه انخفاض في حجم إعادة التمويل العقاري خلال 8 أشهر

محمود زكي ذكر التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي حجم إعادة التمويل العقاري الممنوح من الشركات المصرية لإعادة التمويل العقاري من أول العام وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي 2017 بلغ حوالي 55 مليون جنيها، وذلك…

محمود زكي

ذكر التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي حجم إعادة التمويل العقاري الممنوح من الشركات المصرية لإعادة التمويل العقاري من أول العام وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي 2017 بلغ حوالي 55 مليون جنيها، وذلك مقابل 74 مليون جنيها خلال الفترة المناظرة لها من العام الماضي.

وبلغت نسبة الانخفاض في حجم إعادة التمويل العقاري الممنوح من الشركات المصرية بداية من العام الحالي وحتى شهر أغسطس حوالي 34%، وذلك مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى زيادة إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى أغسطس الماضي بنسبة 10.7% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي حيث بلغ إجمالي القيمة حوالي 1.08 مليار جنيه مقابل 977 مليار جنيه منذ بداية النشاط وحتى أغسطس 2016

