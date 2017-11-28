19 مليار دولار استثمارات الأجانب بمحفظة الديون حتى الآن

مها أبو ودنقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن استثمارات الأجانب فى محفظة الديون الحكومية بلغت منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، بلغت نحو 19 مليار دولار.كان وزير المالية قد توقّع، فى حوار سابق، لـ"المال"، أن تبلغ استثمارات الأجانب بمحفظة الديون الحكومية مع نهاية 2017 نحو 21 مليار د

مها أبو ودن

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن استثمارات الأجانب فى محفظة الديون الحكومية بلغت منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، بلغت نحو 19 مليار دولار.

كان وزير المالية قد توقّع، فى حوار سابق، لـ”المال”، أن تبلغ استثمارات الأجانب بمحفظة الديون الحكومية مع نهاية 2017 نحو 21 مليار دولار.

وأضاف الوزير، على هامش مؤتمر صحفى للإعلان عن إلغاء الشيكات الورقية، أن انخفاض أسعار الفائدة على السندات الدولية الحكومية خلال العام الماضى، يعكس ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن الفائدة على السندات الحكومية فئة “الخمس سنوات” انخفضت من 6 نقاط وثمن إلى 4.8%، وفئة “العشر سنوات” انخفضت من 7.5% إلى 5.8%، كما انخفضت فائدة السندات فئة الـ30 سنة من 8.5% إلى 7.8%.

وأكد الجارحي، ردًّا على سؤال لـ”المال”، قرب وصول الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أنها ستصل قبل نهاية ديسمبر المقبل، بعد اجتماع المجلس التنفيذى للصندوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.