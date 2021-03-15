19 مطوراً يقتنصون 46 قطعة أرض بمشاركة «المجتمعات العمرانية» فى غرب كارفور الإسكندرية

اقتنصت 19 شركة تعمل فى التطوير العقارى 46 قطعة أرض بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، بنظام المشاركة العينية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقالت مصادر فى الهيئة إن مساحات الأراضى تتراوح بين 2000 متر إلى 19 فدانا وتضم العديد من الأنشطة أبرزها العمرانى المتكامل و«المختلطة» والعمارات السكنية.

مصادر: «سوليك» العقارية والمصرية للتنمية و«فالورى» والغنيمى للإنشاءات أبرزها

وأضافت – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن أبرز الشركات التى حصلت على أراضى هي سوليك للاستثمار العقارى والتى يضم هيكل ملكيتها المهندس لطفى سلیمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لورد»، وهى واحدة من أكبر خمس مصانع تنتج ماكینات الحلاقة فى العالم، والمهندس هشام كرام والمهندس مصطفى كرام، رئيس مجلس إدارة كرام للاستثمار العقارى.

وأوضحت المصادر أن الشركة المصرية للتنمية والخدمات، المملوكة لرجل الأعمال فرج عامر، رئيس نادى سموحة، من ضمن الشركات التى وافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطع أراضى لها.

ونشرت «المال» فى السابق أن «عامر» تقدم لوزارة الإسكان بطلب لإنشاء مشروع يتكون من 3 إلى 5 ناطحات سحاب فى منطقة صوارى بمدخل الإسكندرية، على أن تتضمن المشروعات وحدات فندقية مميزة ومكيفة بالكامل .

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان انتهت خلال النصف الأول من العام الماضى من أعمال المخطط لمساحة 417.63 فدان، والتى صدر القرار الجمهورى رقم (225) لسنة 2019، بشأن إعادة تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة تجمع عمرانى جديد «صوارى – منطقة غرب كارفور» بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت المصادر أن قائمة الشركات التى حصلت على أراضى تضم أيضا «فالورى» للاستثمار العقارى والغرابلي للإنشاءات.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان على تخصيص 46 قطعة أرض للمستثمرين بالأراضى الواقعة فى ولاية (مشروع صوارى بأرض غرب كارفور بالإسكندرية)، وذلك بنظام المشاركة بالحصة العينية.

ولفتت المصادر إلى أن المشاركة تتوزع بنسبة %60 لصالح الدولة و%40 للمستثمر على أن يتم تسليم الوحدات العينة للدولة كاملة التشطيب وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية تسويقها.