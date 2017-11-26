19 علامة تجارية ترفع حصصها الاستيرادية من السيارات

شريف عيسى:تمكنت 19 علامة تجارية من زيادة حصتها الاستيرادية خلال الربع الثالث من العام الجارى، مقارنة بالربع الثانى، فيما لجأت 7 علامات سيارات، إلى خفض عدد السيارات المستوردة.و من أبرز العلامات التى لجأت إلى زيادة حصصها الاستيرادية، «كيا»، و«رينو»، و«هيونداى&raqu

شريف عيسى:

تمكنت 19 علامة تجارية من زيادة حصتها الاستيرادية خلال الربع الثالث من العام الجارى، مقارنة بالربع الثانى، فيما لجأت 7 علامات سيارات، إلى خفض عدد السيارات المستوردة.

و من أبرز العلامات التى لجأت إلى زيادة حصصها الاستيرادية، «كيا»، و«رينو»، و«هيونداى»، و«أوبل»، و«بيجو»، و«فورد»، و«مرسيدس»، و«تويوتا»، و«هوندا»، فيما اتجهت كل من «نيسان»، «سكودا»، و«BMW»، و«مازدا»، و«سيات»، و«فيات»، و«فولكس فاجن» إلى خفض حصصها الاستيرادية نظرا لتراجع الإقبال على الشراء.

وقال عمر إسكندرانى، خبير سوق السيارات، إن لجوء علامات إلى زيادة حصصها الاستيرادية، جاء نتيجة ارتفاع الطلب على بعض طرازاتها، والتى لقيت قبولاً من المستهلكين، نظراً لملاءمتها السعرية مقارنة بمستويات الدخول.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت قيام عدد من شركات السيارات بطرح طرازات جديدة، والتى لقيت إعجاباً من العملاء، مما ساهم فى لجوء الشركة إلى زيادة عدد السيارات المستوردة، لسد احتياجات السوق منها، بعد أن بات المعروض أقل من مستويات الطلب.

وأوضح أن لجوء عدد من العلامات التجارية لزيادة حصتها السوقية لايعكس تحسن أداء السوق، خاصة فى ظل المؤشرات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، والتى تشير إلى تراجع معدلات الإقبال على الشراء بنحو %40، للملاكى.

وتوقع استمرار تراجع مبيعات السيارات خلال الفترة المتبقية من العام الجارى، ليستقر إجمالى مبيعات السوق عند 100 – 120 ألف سيارة.

وأكد مصدر فى إحدى العلامات الألمانية – فضل عدم ذكر اسمه – أن استمرار تراجع الحصص الاستيرادية يرجع إلى ضعف الإقبال على الشراء، بعد الارتفاع الكبير للأسعار وخروج شرائح عديدة من المستهلكين، بعد أن بات سعر السيارة الجديدة يتجاوز مستوى الدخل.

وأشار إلى أن رغبة مصلحة الجمارك فى زيادة السعر الجمركى على السيارات الألمانية، تسبب فى تراجع معدلات الاستيراد، لتجنب زيادة الأسعار مما قد يؤدى إلى توقف عمليات الشراء تماما.