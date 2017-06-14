سيــارات

19 سيارة جديدة يمكن اقتناؤها بـ 600 – 800 ألف جنيه

أحمد شوقيرصدت "المال" قائمة بأسعار 19 طرازًا تتراوح أسعارها بين 600 و800 ألف جنيه، حيث تصدرت القائمة أودي A3 هاي لاين، بسعر يبدأ من 600 وحتى 629 ألف جنيه، وتبعتها فورد فيوجن بواقع 600 - 680 ألف جنيه، ثم مرسيدس CLA موديل 2017 و2018 بسعر يتراوح بين 605 و670 ألف جنيه.وتذيلت القائمة تويوتا فورتشنر ب
14 يونيو، 2017 14 يونيو، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد شوقي

رصدت “المال” قائمة بأسعار 19 طرازًا تتراوح أسعارها بين 600 و800 ألف جنيه، حيث تصدرت القائمة أودي A3 هاي لاين، بسعر يبدأ من 600 وحتى 629 ألف جنيه، وتبعتها فورد فيوجن بواقع 600 – 680 ألف جنيه، ثم مرسيدس CLA موديل 2017 و2018 بسعر يتراوح بين 605 و670 ألف جنيه.

وتذيلت القائمة تويوتا فورتشنر بواقع 760- 795 ألف جنيه، لتسجل أعلى سعر ضمن هذه الشريحة، وسبقتها فئتان من بي إم دابليو 320i بسعر 720 – 780 ألف جنيه، وأودي Q3 بواقع 719- 798 ألف جنيه.

ويرصد الجدول التالي القائمة كاملة:

مسلسل

السيارة

السعر بالألف جنيه

1

أودي A3 هاي لاين

600- 629

2

فورد فيوجن  (3 فئات)

600- 680

3

مرسيدس CLA180 (5 فئات ) 2017، 2018

605- 670

4

أوبل كاسكادا

620

5

بي ام دابليو 318i Luxury 

620

6

ألفا روميو جولياتا Luxury

635

7

فولفو S60

648- 748

8

فورد كوجا Titanim

650

9

بي ام دابلو 218i (فئتان)

656- 753

10

كيا سبورتاج (الفئة الأعلى)

660

11

مرسيدس GLA200 (2017، 2018)

665- 705

12

فولكس فاجن تيجوان (فول أوبشن)

680-720

13

مرسيدس C180 (فئتان)

682- 782

14

أودي A4 (3 فئات)

689- 799

15

بي ام دابليو X1

690-760

16

فولفو S80 Premium

698

17

أودي Q3

719- 798

18

بي ام دابليو  320i (فئتان)

720- 780

19

تويوتا فورتشنر

760- 795

قائمة بأسعار 19 طرازاً تتراوح أسعارها بين 600 و800 ألف جنيه بالترتيب التصاعدي.

وحول تأثر هذه الشريحة من السيارات بارتفاعات الأسعار، خلال الفترة الماضية، قال اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن السيارات الفاخرة لم تتأثر بالزيادات السعرية، بخلاف السيارات الاقتصادية التي تتدخل التقلبات السعرية التي تشهدها في حسم القرارات الشرائية الخاصة بها.

وبرر ذلك بطبيعة عملاء هذه الشريحة من السيارات حيث أنهم من أصحاب الدخول العالية، الذين يحاولون اقتناء سيارة فاخرة بغض النظر عن التقلبات السعرية التي تشهدها.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً