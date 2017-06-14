19 سيارة جديدة يمكن اقتناؤها بـ 600 – 800 ألف جنيه

أحمد شوقي
رصدت “المال” قائمة بأسعار 19 طرازًا تتراوح أسعارها بين 600 و800 ألف جنيه، حيث تصدرت القائمة أودي A3 هاي لاين، بسعر يبدأ من 600 وحتى 629 ألف جنيه، وتبعتها فورد فيوجن بواقع 600 – 680 ألف جنيه، ثم مرسيدس CLA موديل 2017 و2018 بسعر يتراوح بين 605 و670 ألف جنيه.
وتذيلت القائمة تويوتا فورتشنر بواقع 760- 795 ألف جنيه، لتسجل أعلى سعر ضمن هذه الشريحة، وسبقتها فئتان من بي إم دابليو 320i بسعر 720 – 780 ألف جنيه، وأودي Q3 بواقع 719- 798 ألف جنيه.
ويرصد الجدول التالي القائمة كاملة:
مسلسل
السيارة
السعر بالألف جنيه
1
أودي A3 هاي لاين
600- 629
2
فورد فيوجن (3 فئات)
600- 680
3
مرسيدس CLA180 (5 فئات ) 2017، 2018
605- 670
4
أوبل كاسكادا
620
5
بي ام دابليو 318i Luxury
620
6
ألفا روميو جولياتا Luxury
635
7
فولفو S60
648- 748
8
فورد كوجا Titanim
650
9
بي ام دابلو 218i (فئتان)
656- 753
10
كيا سبورتاج (الفئة الأعلى)
660
11
مرسيدس GLA200 (2017، 2018)
665- 705
12
فولكس فاجن تيجوان (فول أوبشن)
680-720
13
مرسيدس C180 (فئتان)
682- 782
14
أودي A4 (3 فئات)
689- 799
15
بي ام دابليو X1
690-760
16
فولفو S80 Premium
698
17
أودي Q3
719- 798
18
بي ام دابليو 320i (فئتان)
720- 780
19
تويوتا فورتشنر
760- 795
قائمة بأسعار 19 طرازاً تتراوح أسعارها بين 600 و800 ألف جنيه بالترتيب التصاعدي.
وحول تأثر هذه الشريحة من السيارات بارتفاعات الأسعار، خلال الفترة الماضية، قال اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن السيارات الفاخرة لم تتأثر بالزيادات السعرية، بخلاف السيارات الاقتصادية التي تتدخل التقلبات السعرية التي تشهدها في حسم القرارات الشرائية الخاصة بها.
وبرر ذلك بطبيعة عملاء هذه الشريحة من السيارات حيث أنهم من أصحاب الدخول العالية، الذين يحاولون اقتناء سيارة فاخرة بغض النظر عن التقلبات السعرية التي تشهدها.