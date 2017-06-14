19 سيارة جديدة يمكن اقتناؤها بـ 600 – 800 ألف جنيه

أحمد شوقيرصدت "المال" قائمة بأسعار 19 طرازًا تتراوح أسعارها بين 600 و800 ألف جنيه، حيث تصدرت القائمة أودي A3 هاي لاين، بسعر يبدأ من 600 وحتى 629 ألف جنيه، وتبعتها فورد فيوجن بواقع 600 - 680 ألف جنيه، ثم مرسيدس CLA موديل 2017 و2018 بسعر يتراوح بين 605 و670 ألف جنيه.وتذيلت القائمة تويوتا فورتشنر ب

أحمد شوقي

رصدت “المال” قائمة بأسعار 19 طرازًا تتراوح أسعارها بين 600 و800 ألف جنيه، حيث تصدرت القائمة أودي A3 هاي لاين، بسعر يبدأ من 600 وحتى 629 ألف جنيه، وتبعتها فورد فيوجن بواقع 600 – 680 ألف جنيه، ثم مرسيدس CLA موديل 2017 و2018 بسعر يتراوح بين 605 و670 ألف جنيه.

وتذيلت القائمة تويوتا فورتشنر بواقع 760- 795 ألف جنيه، لتسجل أعلى سعر ضمن هذه الشريحة، وسبقتها فئتان من بي إم دابليو 320i بسعر 720 – 780 ألف جنيه، وأودي Q3 بواقع 719- 798 ألف جنيه.

ويرصد الجدول التالي القائمة كاملة:

مسلسل السيارة السعر بالألف جنيه 1 أودي A3 هاي لاين 600- 629 2 فورد فيوجن (3 فئات) 600- 680 3 مرسيدس CLA180 (5 فئات ) 2017، 2018 605- 670 4 أوبل كاسكادا 620 5 بي ام دابليو 318i Luxury 620 6 ألفا روميو جولياتا Luxury 635 7 فولفو S60 648- 748 8 فورد كوجا Titanim 650 9 بي ام دابلو 218i (فئتان) 656- 753 10 كيا سبورتاج (الفئة الأعلى) 660 11 مرسيدس GLA200 (2017، 2018) 665- 705 12 فولكس فاجن تيجوان (فول أوبشن) 680-720 13 مرسيدس C180 (فئتان) 682- 782 14 أودي A4 (3 فئات) 689- 799 15 بي ام دابليو X1 690-760 16 فولفو S80 Premium 698 17 أودي Q3 719- 798 18 بي ام دابليو 320i (فئتان) 720- 780 19 تويوتا فورتشنر 760- 795

قائمة بأسعار 19 طرازاً تتراوح أسعارها بين 600 و800 ألف جنيه بالترتيب التصاعدي.

وحول تأثر هذه الشريحة من السيارات بارتفاعات الأسعار، خلال الفترة الماضية، قال اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن السيارات الفاخرة لم تتأثر بالزيادات السعرية، بخلاف السيارات الاقتصادية التي تتدخل التقلبات السعرية التي تشهدها في حسم القرارات الشرائية الخاصة بها.



وبرر ذلك بطبيعة عملاء هذه الشريحة من السيارات حيث أنهم من أصحاب الدخول العالية، الذين يحاولون اقتناء سيارة فاخرة بغض النظر عن التقلبات السعرية التي تشهدها.