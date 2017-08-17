19 سفينة حاويات وبضائع تدخل موانئ بورسعيد

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم 19 سفينة ما بين دخول وخروج ورسو على أرصفتها، مشيرة إلى أنه يجرى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.وأوضحت هيئة الموانىء، أن ميناء شرق بورسعيد شه

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم 19 سفينة ما بين دخول وخروج ورسو على أرصفتها، مشيرة إلى أنه يجرى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

وأوضحت هيئة الموانىء، أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ووجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينتين آخرين.

وأوضحت هيئة الموانئ، أنه لم يسجل ميناء غرب بورسعيد دخول ولا خروج أي سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة وخروج سفينة وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة واحدة.