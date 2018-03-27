19 سفينة حاويات تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 15 سفينة، بالإضافة إلى 9 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار إلى أنه غادر الميناء في التاسعة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2461، وفي الواحدة صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2469، بحمولة إجمالية 2560 طن قمح، فى حين غادر 129 سيارة نقل محملة بـ 6074 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 168362 طنا، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23479 طنا.

يشار إلى أن الميناء استقبل في الخامسة مساء أمس قطارا محملا بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز فى قاع البحر.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5500 طن يوريا، و 7500 طن رمل، و 2000 طن ملح.