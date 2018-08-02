19 سفينة إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد… اليوم

أمانى العزازي أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التي استقبلتها موانئ بورسعيد، اليوم الخميس، 19 سفينة.فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.أما ميناء غرب بورسعيد ف

أمانى العزازي





أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التي استقبلتها موانئ بورسعيد، اليوم الخميس، 19 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فشهد دخول 1 سفينة، ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة. كما سجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

فيما استقبل ميناء غرب بورسعيد، اليوم، 1458 طن حديد، حيث أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن الميناء استقبل، اليوم الخميس، السفينة EEMSLIPT NELLI وجنسيتها هولندا، والتى يبلغ طولها 112 مترًا، والغاطس 5.6 متر؛ لتفريغ 1485 طن حديد بالميناء.

وجارٍ تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.