19 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أماني العزازي:أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم الأحد، بلغ 19 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات، كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة 3 سفن بضا

أماني العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم الأحد، بلغ 19 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات، كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.