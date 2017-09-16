نقل وملاحة

19 سفينة.. إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم السبت

أماني العزازي:أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم السبت بلغ ١٩ سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما غادر الميناء سفينة بضائع ع
16 سبتمبر، 2017 16 سبتمبر، 2017

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أماني العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم السبت بلغ ١٩ سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما غادر الميناء سفينة بضائع عامة. 

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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