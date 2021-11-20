نقل وملاحة

19 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد اليوم

سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج أخرى
أماني العزازي 4:26 م, السبت, 20 نوفمبر 21 4:26 م, السبت, 20 نوفمبر 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 ومن المنتظر وصول 3 .

كما سجل ميناء غرب دخول سفينة حاويات وخروج أخرى ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينتي حاويات .

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وتعد موانئ بورسعيد، واحدة من أهم موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المدخل الشمالى للقناة.

وأكدت موانئ بورسعيد، أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

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بقلم أماني العزازي

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