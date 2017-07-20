19 سفينة إجمالى حركة موانئ بورسعيد

المال - خاصأعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى الحركة اليوم الخميس، 19 سفينة.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة أخرى، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينتين بضائع، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول

المال – خاص

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى الحركة اليوم الخميس، 19 سفينة.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة أخرى، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينتين بضائع، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 أخريات حاويات، ومغادرة 3.

وإلى ذلك، موجود على الأرصفة سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.