19 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازى: أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أنها تعمل بشكل طبيعى، وإجمالى الحركة اليوم، 19 سفينة و سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، كما يتواجد على الأرصفة أيضا سفينتا بضائع عامة، و سجل ميناء شرق بورسعيد سفينتي حاويات ومغادرة 5 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أنها تعمل بشكل طبيعى، وإجمالى الحركة اليوم، 19 سفينة و سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، كما يتواجد على الأرصفة أيضا سفينتا بضائع عامة، و سجل ميناء شرق بورسعيد سفينتي حاويات ومغادرة 5 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.