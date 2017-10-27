19 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازى: أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أنها تعمل بشكل طبيعى، وإجمالى الحركة اليوم، 19 سفينة و سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، كما يتواجد على

أمانى العزازى: أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أنها تعمل بشكل طبيعى، وإجمالى الحركة اليوم، 19 سفينة و سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، كما يتواجد على الأرصفة أيضا سفينتا بضائع عامة، و سجل ميناء شرق بورسعيد سفينتي حاويات ومغادرة 5 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.