19 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازى
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 19 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات، كما غادر الميناء أيضا سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.
وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.