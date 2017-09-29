نقل وملاحة

19 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة, أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 19 سفينة، وقد سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات. وسجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عام
1:22 م, الجمعة, 29 سبتمبر 17 1:22 م, الجمعة, 29 سبتمبر 17

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أمانى العزازي: 

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة, أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 19 سفينة، وقد سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات. 

وسجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتي حاويات وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل  جميع الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
 

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