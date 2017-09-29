19 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة, أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 19 سفينة، وقد سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات. وسجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتي حاويات وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة, أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 19 سفينة، وقد سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.
وسجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتي حاويات وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.