19 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد.. اليوم

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الأحد 19 سفينة.وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4، وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 2.من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج



أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الأحد 19 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4، وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 2.

من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج 2 وموجود على الأرصفة سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة EVIA PETROL .IV والتى ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 92 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية، ويوجد على أرصفة الميناء سفينتان.