19 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء

أمانى العزازي:أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 19 سفينة. فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.ومن ناحيه أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة

أمانى العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 19 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

ومن ناحيه أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة وخروج 2 سفينة وموجود على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظردخول 2 سفينة.

كما يتواجد على أرصفة الميناء 1 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 1 سفينة، وجار تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .