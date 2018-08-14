19 % زيادة في صادرات الحديد خلال خمسة أشهر

محمود زكيكشف التقرير الصادر عن غرفة مواد البناء زيادة صادرات الحديد بنسبة 19%، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018، مقارنة بتلك الفترة من العام الحالي.وأضاف التقرير، الذي حصلت "المال" على نسخة منه، أن إجمالي الصادرات، خلال تلك الفترة، بلغت 8.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 480 مليون د

محمود زكي





كشف التقرير الصادر عن غرفة مواد البناء زيادة صادرات الحديد بنسبة 19%، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018، مقارنة بتلك الفترة من العام الحالي.

وأضاف التقرير، الذي حصلت “المال” على نسخة منه، أن إجمالي الصادرات، خلال تلك الفترة، بلغت 8.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 480 مليون دولار، مقابل 7.2 مليار جنيه، أي ما يعادل 402 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2017.

وأشار إلى تراجع نسبة صادرات المواسير بنسبة 62% خلال الأشهر الخمسة الماضية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجّل إجمالي الصادرات خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018، قيمة 35 مليون جنيه، مقابل 90 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017.