19 ألف جنيه ارتفاعًا لأوبل إنسيجنيا الجديدة

أحمد شوقي:سجلت الشكل الجديدة من السيارة أوبل إنسيجنيا ارتفاعًا في الأسعار بواقع 19 ألف جنيه بعد نحو 5 أشهر من طرحه.وتبين القوائم السعرية لأوبل انسيجنيا أنها تباع في الوقت الراهن بواقع 669 ألف جنيه للفئة الأعلى منها، مقابل 650 ألف جنيه حين طرحت في السوق خلال فبراير 2019؛ بنسبة ارتفاع تصل إل

أحمد شوقي:

سجلت الشكل الجديدة من السيارة أوبل إنسيجنيا ارتفاعًا في الأسعار بواقع 19 ألف جنيه بعد نحو 5 أشهر من طرحه.

وتبين القوائم السعرية لأوبل انسيجنيا أنها تباع في الوقت الراهن بواقع 669 ألف جنيه للفئة الأعلى منها، مقابل 650 ألف جنيه حين طرحت في السوق خلال فبراير 2019؛ بنسبة ارتفاع تصل إلى 2.9%.

وشملت زيادات الأسعار فئات أوبل إنسيجنيا الأخرى التي وصلت أسعارها في الوقت الراهن إلى 538 ألف جنيه لفئة الـ A/T Elegance و587 ألف جنيه لفئة الـ “هاي لاين”.

وبلغت مبيعات أوبل إنسيجنيا خلال الفترة من فبراير 2018 وحتى نهاية يونيو الماضي 899 سيارة فيما باع الشكل القديم منها سيارة واحدة. وتجدر الإشارة إلى أن الشكل القديم من أوبل إنسيجنيا قد باع 945 وحدة خلال النصف الأول من 2017.

وقد بلغت المبعيات الاجمالية للسيارة خلال العام الماضي 1727 وحدة.