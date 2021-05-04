اقتصاد وأسواق

189 مليون 782 ألف جنيه إجمالي الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال أبريل

تم الإفراج عن 146 شهادة سحب جزئية بعدد 14 ألاف و687 طرد بوزن 3068 طن و 76 كيلو جرام
السيد فؤاد 12:24 ص, الأربعاء, 5 مايو 21 12:24 ص, الأربعاء, 5 مايو 21

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بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر إبريل 11 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد 1089 طرد بوزن 235 طن و911 كيلوجرام .

كما تم الإفراج عن 146 شهادة سحب جزئية بعدد 14 ألاف و687 طرد بوزن 3068 طن و 76 كيلو جرام .

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وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر إبريل 23 مليون و 379 ألف و 713 جنيهاً و إجمالي الغرامات 131 ألف و 826 جنيهاً .

بينما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة على القيمة المضافة خلال نفس الفترة 156 مليون 541 ألف 270 جنيهاً وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة مليون و699 ألف 622 جنيهاً والرسوم المحصلة لحساب غـرفة الأدخـنة 845 ألف و 736 جنيها والمصاريف الإدارية ورسم الموارد المالية للدولة 4 مليون و 206 ألف و 191 جنيها ، ورسم دمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 11 ألاف و 133 جنيها .

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وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بجمرك الصادر بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهــرة 2 مليون و 948 ألف و 26 جنيها .

و بذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر إبريل 189 مليون 782 ألف جنيه .

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بقلم السيد فؤاد

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