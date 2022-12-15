185 محضرا حصيلة حملات «حماية المستهلك» اليومية لمتابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق

شن جهاز حماية المستهلك على مستوى محافظات الجمهورية، حملات مكثفة على الأسواق، والمحال التجارية في جميع المناطق، لمتابعة الإعلان عن الأسعار، وتوافر السلع الغذائية، تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء بالإعلان عن أسعار السلع.

قالت مصادر مسوؤلة بجهاز حماية المستهلك، إن حصيلة المحاضر التي حررها الجهاز في المحافظات حوالي 185 محضرا عدم الإعلان عن الأسعار للمحال المخالفة والغير ملتزمة بقرار رئيس الوزراء في محافظات الجمهورية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المحاضر أيضا شملت البيع بأزيد من السعر الطبيعي، لافتة إلى أن الحملات استهدفت الأسواق التجارية والمحال التجارية الكبيرة في والسوبر ماركت.

ولفتت إلى أنه تم المرور المفاجئ بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بهذا الأمر والتي كلفها رئيس الوزراء بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بعد تحرير المحاضر وجار عرضها على النيابة العامة لتوقيع الغرامة التي نص عليها قانون حماية المستهلك.

وانطلقت مساء اليوم الخميس، أولى حملات جهاز حماية المستهلك، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتكليف كافة الأجهزة الرقابية بمتابعة الإعلان عن الأسعار وإلزام التجار بها، بما فيها جهاز حماية المستهلك.

قالت مصادر إن أكثر من 20 سيارة تابعة لجهاز حماية المستهلك تجوب شوارع وأسواق منطقة القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى السيارات التابعة للأفرع الأخرى.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين توجيهاته لمديري أفرع الجهاز في المحافظات بالمرور والنزول إلى الأسواق لمتابعة إعلان التجار عن الأسعار في مكان واضح للمستهلكين.