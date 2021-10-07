181.7 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة خلال أسبوع

ذلك بعد استحواذهم على 12% من التداولات.

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 181.7 مليون جنيه، وذلك بعد استحواذهم على 12% من التداولات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 115 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

بينما لم يشر تقرير البورصة إلى حجم تعاملات المصريين بينما أظهر استحواذهم على 80.7% من التداولات.

وقررت إدارة البورصة اعتبار اليوم الخميس أجازة رسمية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر، على أن يستأنف التداول اعتبارا من الأحد القادم.

وشهدت مؤشرات البورصة حالة تباين، غلب عليها الاتجاه الهابط، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت جلساته أمس.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بشكل طفيف بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10536 نقطة.

وانخفض مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.2% إلى 2662 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.71% إلى 3608 نقاط.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 0.61%، مما يعادل 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند 699 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة أمس الأربعاء (نهاية الأسبوع)، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وحجم تداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.99% عند 10536 نقطة، و“egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.17% عند 2662 نقاط، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16 % عند مستوى 3608 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه للأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 62 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 65، وبقي 66 دون تغيير.

وأغلقت البورصة جلسة الثلاثاء على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وقيم تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين على صعود جماعى ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 962 مليون جنيه على الأسهم.

فى حين أغلقت جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وقيم تداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وتوقع محللون فنيون صعود مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” مستهدفا مستويات ما بين 10600 إلى 10800 نقطة على الأجل القريب، مدعوما بمؤشرات ضعف القوى البيعية حول مستويات الدعم 10300 إلى 10370 نقطة.

كما رجح المحللون استكمال مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة التراجع لاختبار مستوى الدعم 2600 نقطة.