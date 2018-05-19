1800 ميجاوات ارتفاعا باستهلاك الكهرباء الليلة بسبب الموجة الحارة

عمر سالمكشف مصدر مسؤول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن تراجع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء اليوم إلى 11 آلاف ميجاوات مقارنة بنحو 12100 آلاف ميجاوات أمس وأوضح المصدر لـ"المال"، أن هناك ارتفاعا فى استهلاك الكهرباء الليلة بمتوسط 1800 ميجاوات حيث سجل أعلى حمل للشبكة القومية الليلة بلغ 27500

عمر سالم

كشف مصدر مسؤول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن تراجع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء اليوم إلى 11 آلاف ميجاوات مقارنة بنحو 12100 آلاف ميجاوات أمس



وأوضح المصدر لـ”المال”، أن هناك ارتفاعا فى استهلاك الكهرباء الليلة بمتوسط 1800 ميجاوات حيث سجل أعلى حمل للشبكة القومية الليلة بلغ 27500 ألف ميجاوات خلال الساعة ٧ مساءً، مضيفا: “ومن المرتقب أن يصل إجمالى الإنتاج لنحو 38700 ميجاوات نتيجة ارتفاع الإنتاج”.

ولفت إلى أن الأحمال سجلت أمس أعلى استهلاك 25700 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج إلى 37800 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار أمس، ولن يتم قطعه الليلة.



وأكد أن إجمالى الطاقة المنتجة أمس بلغ 658.87 جيجاوات ساعة، كما أنه يبلغ إنتاج الطاقة من باستخدام الغاز 69.4% ويصل الإنتاج باستخدام المازوت لـ 22.4 % فيما يصل الإنتاج من المحطات المائية لـ 7.7٪، فيما تشارك الطاقة المتجددة بنسبة 0.49%.