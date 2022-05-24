180 مليون دولار ارتفاعا فى صادرات الحاصلات الزراعية خلال الربع الأول

كشف عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن ارتفاع صادرات القطاع بنحو 180 مليون دولار، بنسبة 21% خلال الربع الأول من العام الحالى 2022.

وكان الدمرداش قد طالب فى تصريحات سابقة اليوم، الحكومة بضرورة توفير أسطول بحرى سريع لشحن المنتجات الزراعية سريعة التلف، بهدف الحفاظ على حصة مصر فى هذا القطاع الكبير.

وقال خلال كلمته بالبرنامج التدريبي الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة FAO والاتحاد الأوروبى، إنه عرض الطلب على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برؤساء المجالس التصديرية، الأحد الماضى.

وزادت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال النصف الأول من الموسم التصديري 2021/ 2022 لتسجل 1.25 مليار دولار، مقابل 1.131 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/ 2021 بنمو قدره 10.5%.

واستحوذت الدول العربية على 40% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال أول 6 أشهر من موسم 2021/ 2022، لتسجل 506 ملايين دولار، وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي 265 مليون دولار .