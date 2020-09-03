180 مليون جنيه حصيلة متوقعة من بيع 6 قطع أراض في الشروق سبتمبر الحالي

تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحصيل 180 مليون جنيه من بيع 6 قطع أراضي بأنشطة متنوعة بالتخصيص الفوري في مدينة الشروق.

وقالت الهيئة إن القطعة الأولى تقع بمركز خدمات مدينة الشروق بنشاط تجاري على مساحة 5234 مترا مربعا، وذلك بسعر متر بلغ حوالي 10070 جنيها على أن لا تزيد النسبة البنائية للمشروع 40% من إجمالي مساحة الأرض.

وأضافت الهيئة أن القطعة الثانية تقع بمركز خدمات المجاورة 2 بالحي الثانى بنشاط طبي على مساحة 2850 مترا مربعا وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع قيمة 5920 جنيها على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 40% من إجمالي مساحة الأرض.

وأكدت المجتمعات العمرانية أن القطعة الثالثة تقع بمنطقة الواجهة الشرقية بنشاط تجاري إداري على مساحة 2336 مترا مربعا، وذلك بسعر متر بلغ 9610 جنيهات على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30% من إجمالي مساحة الأرض.

ولفتت إلى أن القطعة الرابعة تبلغ مساحتها 1638 مترا مربعا بمنطقة الواجهة الشرقية أيضا بنشاط تجاري إداري حددت الهيئة سعر المتر المربع بقيمة 9250 جنيها على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30% من إجمالي مساحة الأرض.

وأكدت أن القطعة الخامسة تقع في مركز خدمات الإسكان العائلي بنشاط مدرسة على مساحة 10129 مترا مربعا بسعر متر سجل 6090 جنيها على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30% من إجمالي مساحة الأرض.