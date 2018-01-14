180 مليون جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات صرف برج العرب

خلال العام المالي الحاليمحمود زكيقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة إنه جار تنفيذ مشروعات لقطعي مياه الشرب وكذلك الصرف الصحي بتكلفة تقدر بحوالي 180 مليون جنيه وذلك خلال العام المالي الحالي والتي تبلغ ميزانيته حوالي 526 مليون جنيه.وأشار إلى أ

خلال العام المالي الحالي



محمود زكي

قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة إنه جار تنفيذ مشروعات لقطعي مياه الشرب وكذلك الصرف الصحي بتكلفة تقدر بحوالي 180 مليون جنيه وذلك خلال العام المالي الحالي والتي تبلغ ميزانيته حوالي 526 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الجهاز إنتهى من تنفيذ أكثر من 70% من أعمال الإنشاءات الخاصة بمشروع الإسكان المتوسط دار مصر على أن يتم الإنتهاء منها خلال العام المالي الحالي 2017/2018.

وأضاف غنيم أن المشروع يقدر بحوالي 25 مليون جنيه والذي يتمثل في تنفيذ 26 عمارة بإجمالي وحدات حوالي 624 وحدة مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ أعمال مرافق لعدد 474 قطعة أرض بأجمالي مسطحات تقدر بحوالي 2.1 مليون متر مربع.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ قرارين وزاريين بإزالة التعديات على مساحة 40 فدانًا، كما تم تنفيذ إزالة فورية للتعديات على مساحة 40 فدانًا، ليكون إجمالى ما تم استرداده ٨٠ فدانًا داخل الأحياء المخططة في يوم واحد مشيرًا إلى أن هذه الإزالات تأتي في إطار الحملات المستمرة التي يقوم بها جهاز المدينة

لاسترداد أراضي الدولة، وإزالة التعديات عليها، مؤكدًا استمرار جهاز المدينة في حملات الإزالة، والتصدي لكل أشكال التعديات.

وأكد أنه جارٍ التنسيق وطلب ١٠٠ سيارة أجرة للعمل داخل المدينة، وذلك لخدمة الأحياء والمنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى إنهاء ظاهرة التوك توك المنتشرة بالمدينة، بالإضافة إلى تشغيل ٥٠ سيارة بنظام التاكسي داخل المدينة، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة في التنقل لدى المواطنين.

وأضاف أنه جار الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالحي الثالث بالمدينة، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجاورتين بالحي الثاني.